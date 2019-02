Blumberg vor 2 Stunden

In den Blumberger Teilorten übernehmen die Narren fröhlich die Macht

Die Ortsvorsteher in den Teilorten sind abgesetzt. Nun geben die Narren und die Musikvereine den Ton an. Die Kinder in den Schulen und Kindergärten zeigen ein eigens einstudiertes Programm.