Die einen sprechen von einem Hype, andere sind in großer Sorge: Das Coronavirus bestimmt die Schlagzeilen. Die gefühlte Bedrohung sei aber viel größer als die reale Gefahr, sagen alle Experten übereinstimmend. Der Schulbetrieb verlief am Montag in Blumberg komplett reibungsfrei.

„Kein Schüler fehlt und auch kein Lehrer“, sagt Realschulrektor Sven Dorn auf Anfrage. Auch Laila Siebel, kommissarische Leiterin der Grund- und Werkrealschule Eichberg, sowie Angelika Sitte, die verantwortlich für die drei Dorf-Grundschule in Riedöschingen, Riedböhringen und Fützen ist, wissen von keinen Schülern oder Lehrern, die das Coronavirus ans Bett fesselt. In den Kindergärten ist das Virus ebenfalls noch kein Thema. Das bestätigt Daniela Goetz, im Rathaus zuständig für Schulen und Kindergärten. Wobei es zu bedenken gilt, dass es keine Kindegartenpflicht gibt, Eltern ihren Nachwuchs also nicht krankmelden müssen, wenn ihm etwas fehlen sollte.

Als erstes mit dem Hausarzt telefonieren

Laut den zuständigen Ministerien sollten Kitas und Schulen nicht besucht werden, wenn die Kinder und Jugendlichen nach den Fasnachtsferien aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind oder der Kontakt mit einer infizierten Person weniger als 14 Tage beträgt. Zu den Risikogebieten gehören beispielsweise die norditalienische Lombardei sowie Regionen in China und Südkorea – nicht aber die Skigebiete in Südtirol. Das Robert-Koch-Institut informiert auf seiner Homepage über die aktuellen Krisenregionen. Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte. Sie setzen sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 auf.

Aus dem Kultusministerium verlautet, ein Anlass, den Schul- und Kitabetrieb generell einzuschränken, bestehe nicht. Im Verdachtsfall müssten die Leiter der Einrichtungen aber sofort Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen. Von Klassenfahrten solle man im Zweifel bis auf Weiteres absehen.