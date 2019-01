"Die triste Zeit ist nun vorbei, ab heut' regiert wieder die Narretei!" Mit diesem Spruch eröffnete der Landschaftsvertreter für die Baar und Brauchtumsbeauftragte der Immendinger Strumpfkuglerzunft, Karl-Heinz Zeller, beim Häsabstauben am Dreikönigstag die Fasachtssaison 2019. Viele Narren aus der Donaugemeinde und Gäste aus Löffingen, Bonndorf und Möhringen hatten sich zu der wichtigen Fasnetzeremonie zu Beginn des Jahres am Narrenbrunnen vor dem Oberen Schloss eingefunden.

Sämtliche Utensilien, die für die Immendinger Fasnacht benötigt werden, reinigte HanselewartSebastian Zimmer im Wasser des Brunnens. Eine Überraschung brachte Ehrenlandschaftsvertreter Rudolf Gwinner aus Löffingen mit.

Das Brauchtum

Streng geregelt sind im von Professor Werner Mezger entworfenen Normenkodex der Narrenvereinigung die Brauchtumstermine. So müssen sich die Narren mit dem Tragen des Häs an die Fasnachtszeit halten. Eine Ausnahme bilden lediglich die Narrentreffen an den Januarwochenenden. Im Ehrenkodex steht: "Den Auftakt der Vorfastnachtszeit bildet im schwäbisch-alemannischen Raum der Dreikönigstag am 6. Januar. Wenn bereits am 11. November eine Eröffnungsversammlung abgehalten wird, so treten dort noch keine Narren in Häs und Larve auf." (feu)