Bei Blumbergs größtem Arbeitgeber, dem bisherigen Ventilwerk von Federal Mogul, brodelt es. Seit Monaten arbeiten die 810 Beschäftigten sieben Tage in der Woche durch, in 21 Schichten, sagt Oliver Böhme von der Gewerkschaft IG Metall. Mehr als 100 000 Plusstunden seien aufgelaufen, und nun forderten die Arbeitgeber auch noch, weiterhin täglich eine halbe Stunde unentgeltlich zu arbeiten. Die Stimmung der Belegschaft auf den Siedepunkt gebracht habe die Drohung des Arbeitgebers, im Falle einer Weigerung Aufträge aus Blumberg abzuziehen. Die Mitarbeiter seien so empört, dass die Mehrheit ihrer Mitglieder neue Verhandlungen der IG Metall mit dem Arbeitgeber abgelehnt habe, so Böhme.

Von Federal Mogul teilte Kommunikationsmanager Stefan Zech auf eine schriftliche Anfrage mit, dass sie "innerbetriebliche Angelegenheiten grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit diskutieren".

Eigentlich sollten diese Woche Verhandlungen für den neuen Standortsicherungsvertrag beginnen. Doch Oliver Böhme hat die Termine abgesagt. Wegen der angespannten Stimmung im Werk war es ihm wichtig, die Kolleginnen und Kollegen zuerst mit ins Boot zu holen und erst danach zu verhandeln. Auf einem Flugblatt der IG Metall schildert er die Ergebnisse von sechs Mitgliederversammlungen mit einer jeweiligen Abstimmung aus seiner Sicht. Titel: "Deutliches Zeichen: 96 Prozent lehnen Verhandlungen mit dem Arbeitgeber ab!" Beteiligt hatten sich 327 Mitglieder.

"Wir wollen zurück zur Normalität", das sei der Satz, der auf allen sechs Mitgliederversammlungen der IG Metall zu hören war, heißt es in dem Flugblatt. "Wir wollen wieder 15 Schichten an fünf Tagen in der Woche arbeiten", und: "Es muss frisches Personal eingestellt werden, damit wir unsere über 100 000 Plusstunden und die Urlaubstage aus den vergangenen Jahren nehmen können", heißt es darin außerdem. Zum Teil, so erklärte Böhme auf Anfrage, hätten die Mitarbeiter noch Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2017.

Das Ergebnis haben Oliver Böhme und die IG Metall-Vertrauensleute Haydar Dogan und Oliver Blank der Geschäftsführung und einem Vertreter des Arbeitsgeberverbands am Montag in einem Gespräch mitgeteilt. Die Frage, der Geschäftsführung, wie es nun weitergehe, gab Oliver Böhme zurück: Das sei Sache des Arbeitgebers, schilderten Oliver Böhme, Haydar Dogan und Oliver Blank in einem Redaktionsgespräch mit dem SÜDKURIER.

Ein weiterer Punkt: Bei den letzten Tarifverhandlungen wurde im März 2018 vereinbart, dass die Beschäftigten mit der Juliabrechnung 2019 einmalig 400 Euro plus zusätzlich 27,5 Prozent mehr Geld erhalten oder für die 27,5 Prozent alternativ den Anspruch auch zusätzlich acht freie Tage haben. Zielgruppe seien Schichtarbeiter, Menschen, die Kinder erziehen oder eine zu pflegende Person Zuhause haben, so Oliver Böhme.

Den Antrag mussten die Betroffenen bis zum 31. Oktober 2018 stellen, danach, so stand es im Tarifvertrag, hätten sich alle Beteiligten zusammen mit dem Betriebsrat bis zum 31. Dezember 2018 darauf einigen sollen, wie die zusätzlichen acht freien Tage umgesetzt werden könnten.

Das Interesse an den acht freien Tagen war groß, rund 160 Beschäftigte hätten den Antrag gestellt. Bis, heute, so erklärten der Betriebsratsvorsitzende Haydar Dogan und sein Stellvertreter Oliver Blank, hätten sie trotz mehrfacher Vorschläge des Betriebsrats keine einvernehmliche Lösung. Auf der Betriebsversammlung Mitte Februar hätten sie der Belegschaft mitgeteilt, dass die Verhandlungen darüber gescheitert seien und sie das Thema zurück an die Gewerkschaft gäben, sagt Haydar Dogan. Federal Mogul kann das einiges kosten: Oliver Böhme von der IG Metall bereitet Stand Montagabend nun Klagen vor.

Markus Fink, Syndikus des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, der bei den Tarifverhandlungen mit am Tisch sitzt, sagte auf Anfrage, wenn es keine Möglichkeit gebe, die freien Tage zu realisieren, habe der Arbeitgeber laut Vertrag das Recht, Anträge abzulehnen. Bei 160 Leuten wären das 8960 Stunden. Seines Wissen, Stand Dienstag, werde darüber wieder verhandelt. Im Werk Blumberg verwies man auf Anfrage dazu auf die Pressestelle von Federal Mogul in Wiesbaden.

Das Werk Blumberg hat einen Vorteil: Es ist bei Federal Mogul das einzige Ventilwerk in ganz Europa, das die natriumgefüllten Hohlventile herstellt. Durch die Natriumkühlung sind diese Ventile deutlich mehr belastbar als herkömmliche Ventile.

Das Ventilwerk Das Ventilwerk ist Blumbergs größter Arbeitgeber vor der Unternehmensgruppe Metz Connect. Derzeit hat das Werk 810 Beschäftigte, davon sind mehr als die Hälfte Mitglied in der Gewerkschaft IG Metall. An der Abstimmung der IG Metall beteiligten sich nach Aussage von Oliver Böhme 327 Mitglieder durch aktive Teilnahme an den Versammlungen, davon wollten 96 Prozent nicht mehr verhandeln. Seit Februar 2015 gehört das frühere Ventilwerk von TRW zum Geschäftsbereich Federal Mogul Valvetrain des US-Konzerns Federal Mogul, im Herbst übernahm der US-Konzern Tenneco von seinem Konkurrenten diese Sparte. Tenneco will seine Geschäftstätigkeiten bis Ende 2019 in zwei neue, unabhängige Unternehmen aufzuteilen. Blumberg kommt wie die anderen fünf Ventilwerke in Europa zum Unternehmen Tenneco im Geschäftsfeld „Powertrain Technology“(blu)