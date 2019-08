von Reiner Baltzer

Das Blumberger Panoramabad erlebt eine Saison der Extreme, passend zum wechselhaften Wetter in diesem Jahr. Kamen am Sonntag, 30. Juni, einem Tag mit großer Hitze, 1500 Besucherinnen und Besucher in das schöne Bad, waren es am Mittwoch dieser Woche, als die Witterung nicht sehr zum Baden einlud, ganze 21 Besucher.

Die 25 000-Besucher-Marke ist zwar schon überschritten, zehn Tage früher als voriges Jahr. Doch zur angestrebten 30 000-Marke fehlen noch 4000 Besucher, und Optimisten hatten ja gehofft, dass die Besucherzahl im schön sanierten Panoramabad mal wieder Richtung 35 000 gehen könnte, eine Größenordnung wie vor der Sanierung.

Gut frequentiert wird das neue Planschbecken, das wieder im Eingangsbereich steht. Mehrere Eltern äußerten sich positiv und nannten das neue Becken eine, so wörtlich, „tolle Errungenschaft“.

Ein Bad für die ganze Region

Das idyllisch gelegene Blumberger Panoramabad, das ist immer wieder zu hören und zu sehen, ist ein Bad für die ganze Region. Aus allen Richtungen kommen die Badefreunde, die sich auch sehr gerne am Kiosk zu einer Tasse Kaffee treffen. Zwischen dem Kiosk-Team und den Gästen bestehen freundliche Kontakte. Man kennt sich, man spricht miteinander, alle empfinden das als ein Stück Qualität.

Nach wie vor beliebt ist das Frühschwimmen. Jeden Dienstag und Donnerstag kommen regelmäßig zehn bis 15 Stammschwimmer, die ihren Tag sportlich anfangen. Das Panoramabad bringt sich auch beim Ferienprogramm ein: Nach dem erfolgreichen Rutschwettbewerb ist am 30. und am 31. August zwei Tage lang Open Air Kino. Der Vorverkauf an der Kasse hat begonnen.