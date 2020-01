Als sich die Blumberger Sportschützen am Wochenende im Schützenhaus trafen, da gab es für sie nur ein Thema: Die furchtbare Familientragödie in Rot am See, bei der am vergangenen Freitag sechs Menschen ermordet worden sind. Ein 26-Jähriger hat laut Darstellung der Polizei in dem kleinen Ort im Nordosten Baden-Württembergs seine Eltern, einen Onkel, eine Tante und zwei Stiefgeschwister getötet und zwei weitere Verwandte angeschossen. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole vom Kaliber neun Millimeter, besaß der Mann legal: Als Sportschütze hatte er eine Waffenbesitzkarte. Bis vor etwa fünf Jahren sei er beim Schützenverein Brettenfeld-Rot aktiv gewesen, sagte der Vorsitzende des Vereins der Deutschen Presseagentur.

Blumberg Von Cowboys und Trappern Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind von dem Vorfall in Rot am See schockiert, so Jörg Spada, Vorsitzender der Schützengesellschaft Blumberg auf Nachfrage dieser Zeitung. Der 52-Jährige steht dem 85 Mitglieder zählenden Verein (darunter rund 30 Aktive“) seit zehn Jahren vor und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Er nennt den mutmaßlichen Täter einen „Idioten“, dessen Amoklauf jetzt wieder ein schlechtes Bild auf alle Sportschützen werfe. „Und leider wird es solche Idioten immer wieder geben“, befürchtet Spada. Er geht davon aus, dass jetzt wieder Rufe nach einem schärferen Waffengesetz laut und ihm und seinen Sportkameraden noch mehr Auflagen gemacht werden, was den Umgang und die Lagerung ihrer Waffen anbelangt. Und tatsächlich: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will prüfen lassen, ob man beim Waffenrecht „möglicherweise noch nachbessern muss“.

Rot am See/Güglingen Am Tag nach den zwei Bluttaten mit sieben Toten im Südwesten: Was hat die Täter angetrieben? Das könnte Sie auch interessieren

Jörg Spada betont dagegen, dass Deutschland eines der weltweit strengsten Waffengesetze habe und es viele Restriktionen für legale Waffenbesitzer gebe. Doch Verbote würden solche Gewalttaten wie in Rot am See nicht verhindern und der Missbrauch von Waffen ließe sich nicht allein mit einer Verschärfung des Waffenrechts bekämpfen. Weitere Einschränkungen beim Erwerb, Besitz und Aufbewahren von Sportwaffen lehnt er ab.

Die Waffenbesitzkarte bekomme nur derjenige, der den sicheren Umgang mit einer Sportwaffe nachweisen kann

Wer bei der Blumberger Schützengesellschaft mitmachen und Mitglied werden möchte, der muss sich laut Spada zunächst ein bis zwei Jahre bewähren, um seine Unterschrift für den Erwerb einer Waffenbesitzkarte zu bekommen – wobei das letzte Wort in dieser Angelegenheit der Badische Sportschützenverband spreche, wie Spada unterstreicht. Bevor der Dachverband sein Einverständnis gebe, werte er das Trainingsbuch und die vorzulegenden Wettkampf-Ergebnisse aus. Denn die Waffenbesitzkarte bekomme nur derjenige, der den sicheren Umgang mit einer Sportwaffe nachweisen könne. Es sei schon einige Male vorgekommen, dass er seine Unterschrift verweigert und damit das Ansinnen, eine Waffenbesitzkarte zu bekommen, verhindert habe, berichtet Spada. „Wer nur zwei- oder dreimal bei uns im Schützenhaus auftaucht oder sich gleich nach großen Waffen erkundigt, der bekommt meine Unterschrift mit Sicherheit nicht.“ Wobei der Vereinschef natürlich genau weiß: „Wer eine scharfe Waffe unbedingt haben will, der kommt an sie auch ohne Waffenbesitzschein ran.“

Vergangene Bluttaten 2009 stürmte der 17-jährige Tim K. mit der Pistole seines Vaters in seine ehemalige Schule in Winnenden. Am 11. März erschoss er 15 Menschen, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. 2002 ereignete sich ein Amoklauf in Erfurt, bei dem ein 19-Jähriger 16 Menschen und anschließend sich selbst tötete.

Neulinge müssen zunächst mit den vereinseigenen Waffen trainieren. Drei kleinkalibrige Langwaffen und eine kleinkalibrige Kurzwaffe seien im Schützenhaus vorschriftsmäßig gelagert und verschlossen, so Spada. Mehr Waffen beziehungsweise großkalibrige Waffen dürften dort nicht aufbewahrt werden – weil das Schützenhaus im Nordwerk nicht rund um die Uhr bewohnt, beziehungsweise bewacht sei. Gleichzeitig seien er und alle anderen Vereinsmitglieder, die ihre Waffen mit nach Hause nehmen dürfen, von Mitarbeitern des Landratsamts darauf kontrolliert worden, ob ihre Waffenschränke den Vorschriften entsprechen – was sie getan hätten.

Um Rumballerei geht es Sportschützen nicht

Spada macht klar, um was es ihm und seinen Sportkameraden geht: Die Faszination ihres Sports bestehe nicht darin, eine Waffe im Anschlag zu tragen und auf alles zu feuern, was sich bewegt. Es sei vielmehr ein Sport der Konzentration und der Selbstbeherrschung, in dem Physis und Psyche im Einklang arbeiten müssten. Das klappe bei dem meisten Sportschützen nicht von jetzt auf gleich, sondern bedürfe eines langen Trainings. Wenn dieses Training dann von Erfolg gekrönt werde und der erste Treffer sitze, dann sei ein Sportschütze glücklich.