Wenn die am 26. Mai neu- oder wiedergewählten Gemeinderäte zu ihrer konstituierenden Sitzung am nächsten Donnerstag im Städtlesaal des Feuerwehrhauses zusammenkommen, dann wird es ihre wichtigste Aufgabe sein, über die Besetzung der Ausschüsse zu entscheiden. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, soll Hermann Zorbach keinem Ausschuss angehören. Der ehemalige Lehrer ist bei der Kommunalwahl als Einzelkandidat angetreten und vereinte 2295 Stimmen auf sich.

Damit fühlt sich der langjährige Gemeinderat von vielen Informationen ausgeschlossen, dennoch will er sein Mandat „kraftvoll ausfüllen“, wie er auf Nachfrage dieser Zeitung sagt. Zorbach vermutet, dass ihn Bürgermeister Markus Keller und die Fraktionen mundtot machen wollen. „Das entspricht nicht meinem Demokratieverständnis und auch nicht dem der Wähler“, ist sich Zorbach sicher. Er hatte im Vorfeld alle Fraktionen und die Stadtverwaltung angeschrieben mit der Bitte, die Hauptsatzung so zu ändern, dass auch er als fraktionsloser Gemeinderat an den Ausschusssitzungen teilnehmen kann. Deshalb schlug er vor, die Anzahl der Räte in den beschließenden Ausschüssen von zehn auf elf Mitglieder zu erweitern.

Zorbachs Wunsch ist es nun gewesen, dass Markus Keller seinen Antrag auf die Tagesordnung setzt, ihn als den der Verwaltung präsentiert und natürlich unterstützt. Doch dazu wird es wohl nicht kommen. Denn aus dem Rathaus wurde Zorbach mitgeteilt, wie er vorgehen muss, damit sein Antrag behandelt wird: „Ein Mitbestimmungsrecht bezüglich der Gestaltung der Tagesordnung ist nur gegeben, wenn ein Sechstel der Gemeinderäte hierfür stimmt. Dies bedeutet, dass Sie in der kommenden Sitzung einen Antrag stellen müssen und Herr Keller über diesen abstimmen lässt.“ Wird Zorbach das machen, wohl wissend, nie und nimmer damit durchzukommen? Auf diese Frage schweigt sich der Hutträger aus.

Matthias Fischer soll erster Bürgermeisterstellvertreter werden

Ansonsten fällt beim Blick in die Sitzungsvorlage auf, dass die wichtigen Ausschüsse, das sind vor allem der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Ausschuss für Technik um Umwelt, mit bekannten und langjährigen Gemeinderäten besetzt sind. Die Neuen im Gemeinderat finden ihren Namen eher in Gremien wie dem Kuratorium Musik oder der Spielplatzkommission.

Wichtig auch die Antwort auf die Frage, wer Bürgermeister Keller im Fall der Fälle vertritt. Zur Erinnerung: Kellers Vorgänger Matthias Baumann fiel während seiner Amtszeit mehrere Wochen wegen einer maroden Hüfte aus. Als erster Bürgermeisterstellvertreter ist Stimmenkönig Matthias Fischer von der CDU vorgesehen, als zweiter Rainer Gradinger (Freie Liste) und als dritte Stellvertreterin Ursula Pfeiffer (SPD).