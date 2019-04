von SK

Hondingen – Die Landjugend Hondingen fiebert schon dem 23. Mai entgegen. #landgemacht wird das sein, was zwischen dem 23. und 26. Mai 2019 entsteht. Mehr als 20 000 Landjugendliche in der ganzen Republik setzen dann gemeinnützige Projekte für ihre Heimat um. Sie feiern den 70. Geburtstag ihres Bundesverbandes mit der gemeinsamen 70-Stunden-Aktion #landgemacht.

„Wir schaffen, um zu bleiben“ ist dabei das Motto der Landjugendgruppen in Südbaden. Wo die Landjugend Hondingen anpacken wird, erfahren die Teilnehmer dabei erst am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr, teilt die Landjugend mit. Hinter ihrem Rücken aber laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Der Bund Badischer Landjugend e.V. hat sich zusammen mit einem Agenten aus Hondingen eine Aufgabe überlegt, die die Gruppe in 70 Stunden umsetzen soll.

70 Stunden lang ein Ziel

Getreu des Mottos wird es wohl irgendetwas sein, was die Bleibeperspektiven für Jugendliche verbessert. Für die Landjugend heißt es ab diesem Zeitpunkt 70 Stunden lang: 15 Jugendliche, ein Team, eine Aufgabe und ein Ziel.

Die Mitglieder der Landjugend hoffen natürlich auf Unterstützung von vielen Seiten, von Sponsoren, von der Kommune und vielleicht auch anderen Vereinen. Schließlich brauchen sie Material, Verpflegung oder eventuell auch ein paar zupackende Hände.

Material und Verpflegung

Wer der Ortsgruppe in Form von Sach- oder Geldspenden unter die Arme greifen möchte oder selbst Hand anlegen will, wendet sich an Miriam Gehringer (mirigeh@gmx.de, 01621663574) Bei Fragen steht sie selbstverständlich auch zur Verfügung.

Die Verbands-Geschäfsstelle ist unter info@laju-suedbaden bzw. 0761-271 33 550 zu erreichen.