von SK

Die Landfrauen von Hondingen erhielten bei einer Führung auf der Kuppe des Fürstenberg viele Informationen über die wechselvolle Geschichte dieses Berges und seiner Bewohner. Bei einem Rundgang entlang der Spuren des historischen Lehrpfades vermittelte Naturparkgästeführerin Veronika Albicker kurzweilig die spannende Geschichte der einstigen Stadt mit Informationen und Bildern. Dabei erfuhren die 20 Frauen mehr über Geologie, Bebauung, Leben und Wirken auf dem 918 Meter hohen Berg. Die starke Zerstörung in den Wirren des 30-jährigen Krieges gehörten genauso dazu wie das spannende Graben eines Tiefbrunnens, und natürlich die Zerstörung des Ortes durch eine Feuersbrunst im Jahr 1841. Ob Kelten, Römer, Alemannen, Zähringer und Fürstenberger – jede Epoche ist auf Hinweistafeln dokumentiert und ablesbar. In überraschenden Fakten und amüsanten Anekdoten brachte Gästeführerin Veronika Albicker ihren Zuhörerinnen während des 90-minütigen Rundgangs ein Stück Lokalgeschichte näher. Beim Abschlusshock im Gasthaus "Rössle" ließen die Frauen den Abend in geselliger Runde gemütlich ausklingen. Bild: Patrick Bäurer

