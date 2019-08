von Doris Bäurer

Hondinger Kindergartenkinder erleben hautnah, wie kleine Hühner auf die Welt kommen. Tiernachwuchs begeistert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Für Kinder ist die Geburt eines Tieres ein besonderes Ereignis, besonders dann, wenn es die Geburt durch das Schlüpfen aus einem Brutei ist.

Die Kindergartenkinder mit ihrer Leiterin Tanja Gut hatten genau dieses Projekt in den letzten Wochen als Anschauungsunterricht. Melissa Süß besorgte Eier von den freilaufenden Hühnern auf ihrem Anwesen in Hondingen sowie einen Brutapparat. Dann wurden die Eier in den Brutapparat gelegt. Dort herrschen gleichmäßige Temperaturen, und nach 21 Tagen schlüpften dann die ersten Küken.

Eier im Brutapparat

Da eine Glucke fehlt, die den Küken die nötige Wärme bringt, wurde eine Infrarot-Wärmelampe montiert. Täglich sehen die Kinder nach ihrem Nachwuchs und bestaunen das Heranwachsen.

Schon nach ein paar Tagen sahen die Küken flauschig aus und erkundeten neugierig ihre Umgebung. Inzwischen sind die Küken groß genug und wieder im Hühnerstall im Garten von Familie Süß. Kurz vor den Sommerferien machten die Kindergartenkinder dort einen Besuch und schnatterten mit den Hühnern um die Wette.