Beim Buskonzept Südbaar treten am Montag, 16. März, mehrere Fahrplanänderungen in Kraft. Hondingens Ortsvorsteher Rolf Schwenk hat in den vergangenen Wochen einige Vorschläge und Anregungen aus der Bevölkerung an das Nahverkehrsamt des Landratsamtes gesandt, um auf die bei der großen Fahrplanänderung im Dezember eingetretenen unvermeidlichen Anlaufprobleme aufmerksam zu machen.

Zusatzangebot

„Ich freue mich, dass Hondingen nun ebenfalls vom Schnellbus profitiert. Der Schnellbus um 17.27 Uhr ab Donaueschingen hat in Zollhaus Anschluss an die Fahrt 911-35, die jetzt zusätzlich über Hondingen verkehrt“, unterstreicht der Hondinger Ortsvorsteher. Bisher waren beispielsweise die Schüler aus Donaueschingen erst um 18.39 Uhr zu Hause, die neue Fahrt kommt um 18.08 Uhr in Hondingen an.

Diese neue Verbindung verkehrt an Schultagen und in den Ferien. „Somit gibt es auch für Berufstätige ein attraktives Angebot“, freut sich Ortsvorsteher Rolf Schwenk.

Bus fährt früher ab

Außerdem fährt der Bus der Linie 910 nach dem Unterrichtsende um 15.35 Uhr in Blumberg bereits um 15.42 Uhr und damit sechs Minuten früher ab. Ortsvorsteher Rolf Schwenk wünscht sich für die Zukunft, dass das Buskonzept Südbaar noch besser beworben wird und damit zusätzliche Fahrgäste gewinnt.