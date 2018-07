von Gernot Suttheimer

Zahlreiche Themen wie Neubaugebiet und Windkraft bewegen die Menschen in Hondingen. Viele nutzten am Donnerstag die Einladung des Ortschaftsrats zur Freiluftsitzung am SV-Vereinsheim mit Bürgermeister Markus Keller, um sich zu informieren.

Ortsvorsteher Horst Fürderer informiert

Ortsvorsteher Horst Fürderer wollte schon früher eine Bürgerversammlung einberufen. Er informierte zunächst über die bereits umgesetzten Maßnahmen im Ort. Das neue Buswartehäusle wurde inzwischen aufgestellt. Der Sockel am Rathaus wird gerichtet werden. Der Dorn für das Aufstellen des Weihnachtsbaums sei in Arbeit, erklärte Fürderer. Das Narrenbaumloch ist noch nicht verzinkt.

Statistik Hondingen hat aktuell 615 Einwohner. Es gab 2018 vier Geburten, drei Todesfälle und zwei Eheschließungen. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt kostete 2,3 Millionen Euro. Weitere Vorhaben und Wünsche: Erschließung des Neubaugebiets Dorstel mit bis zu 16 Bauplätzen, Erweiterung des Parkplatzes am Gemeinschaftshaus, Neue Umzäunung für Kinderspielplatz, Geschwindigkeitsmesstafel für den Ortseingang, Hochwasserschutz für den Sportplatz, Glasfaser für schnelles Internet, Hundetoilette. Der Hondinger Herbst ist nun regelmäßig am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. (gs)

