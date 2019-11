von Gernot Suttheimer

Der Förderverein des Kardinal-Bea-Museums in Riedböhringen lud am Sonntag zu einem Herbstkaffee in das Museum ein. Viele Gäste verbrachten bei Kaffee und Kuchen nette Stunden im Kardinal-Bea-Museum. Auch dieses Jahr war der Herbstkaffee wieder gut besucht. Bild: Lena-Marie Baschnagel