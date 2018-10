von Christiana Steger

Hondingen – "Schon in jungen Jahren wollte ich politisch mitarbeiten, etwas bewegen, was nur von der Basis aus möglich ist und mit Menschlichkeit und Unterstützung für die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft etwas erreichen." Sein ganzes Leben lang, persönlich, beruflich und im kommunalpolitischen Bereich, lebte und arbeitete Helmut Ochs nach dieser Maxime. Heute wird er achtzig Jahre alt.

Geboren am 20. Oktober 1938 in Hondingen, absolvierte er nach Schulabschluss eine Maurerlehre. Eine Erkrankung zwang ihn zur Umschulung als staatlich geprüfter Bautechniker an der Fachschule für Bautechnik in Karlsruhe. 1962 begann er im Architekturbüro von Theodor Schmid zu arbeiten, übernahm selbstverantwortlich 1975 das Büro und übergab es 2000 an seinen Sohn Harald Ochs.

Schulneubauten über den Kreis hinaus standen in diesen Jahren an und als Bauleiter war Helmut Ochs für Wohnblocks in der Uhlandstraße ebenso zuständig wie für andere Baumaßnahmen der Siedlungsgesellschaft für das Doggererzgebiet. Im Industriegebiet Vogelherd realisierte er die Werkhallen für die damalige Firma Lutz, heute Schwarzwaldhof, und 1989/1990 folgten für die Firma Baumaßnahmen in Landsberg am Lech.

Seit 1967 ist Helmut Ochs Mitglied bei den Freien Demokraten und war langjährig in den verschiedensten Funktionen parteipolitisch tätig.1978 bis 1999 war er Vorsitzender des Blumberger Ortsverbands der FDP. Von 1968 bis 1972 war er stellvertretender Ortsvorsteher in Hondingen und wurde 1980 in den Gemeinderat der Stadt Blumberg gewählt. Die unterschiedlichsten Projekte sind in diesen langen kommunalpolitischen Jahren von Helmut Ochs mit entschieden und auf den Weg gebracht worden. "Ich war nie nur ein Nicker und stand auch für unbequeme Meinung und Denkanstöße im Rahmen der Fraktion. Heute noch lege ich größten Wert auf ein faires und sachliches Miteinander im Umgang mit Menschen."

Ab 2012 war Helmut Ochs Beauftragter für Barrierefreiheit in der Eichbergstadt und im Team mit Mathilde Gleichauf und Michaela Boullion wurde einiges erreicht. Sein Wunsch für eine Beteiligung der Gemeinde Blumberg am Wettbewerb "Behindertenfreundliche Stadt" ging nicht in Erfüllung . 2016 schied Helmut Ohs aus diesem Gremium aus.

Und noch ein sehr schwieriges Ehrenamt füllte Helmut Ochs von 2002 bis 2018 aus. Er war Beisitzer in der Enteignungsbehörde im Regierungsbezirk Freiburg. Mit der Theodor-Heuss-Medaille, der Bürgermedaille der Stadt Blumberg und der Ehrenmedaille des Städtetags Baden-Württemberg wurde Helmut Ochs für sein langjähriges politisches und ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Politisch hoch interessiert ist Helmut Ochs immer noch aktives FDP-Mitglied und 2017 ehrte ihn die Partei für fünfzigjährige Mitgliedschaft. So ist sein verständlicher persönlicher Wunsch eine neue Aufstellung des Ortsverbands der FDP in Blumberg oder alternativ dazu ein Verbund Blumbergs mit den Ortsvereinen von Bräunlingen und Hüfingen oder auch noch mit Donaueschingen.

