von Christiana Steger

Helmut Karl Eichkorn in Blumberg vollendet am morgigen Sonntag sein 90. Lebensjahr. Am 26. Januar 1930 wurde er in Stühlingen geboren und wuchs mit noch vier Brüdern in Blumegg auf. Nach dem Schulabschluss im Heimatort absolvierte er eine Lehre als Zimmermann in Waldshut. Es folgten viele Berufsjahre. Der letzte Arbeitgeber war die damalige Firma Teves in Blumberg, dort schloss er mit dem Renteneintritt sein Berufsleben ab.

Heirat in Blumegg

1955 heiratete er seine Frau Edeltraut, geborene Müller, in Blumegg, dort war der erste Wohnsitz der Familie. Zwei Söhne kamen zur Welt und 1964 erfolgte der Familienumzug nach Blumberg. „Im gemütlichen Haus in der Bergmannstrasse wohnen wir noch heute.“ Helmut Eichkorn schaut zufrieden auf die intensive Arbeit zurück, die der Umbau des Hauses erforderte und die er gemeinsam mit seiner Frau bewältigt hat. Jetzt fordert das hohe Alter seinen Tribut und vieles geht eben nicht mehr so wie früher.

Mit Fernsehen und Zeitunglesen vertreibt sich der hochbetagte alte Herr die Zeit und wird liebevoll von seiner Frau rund um die Uhr versorgt. Viel Hilfe kommt von den Söhnen, die sich um Haus und Garten kümmern und immer da sind, wenn sie gebraucht werden. Helmut und Edeltraut Eichkorn sind sich einig. Gefeiert wird der Geburtstag mit der Familie und Freunden und es gratulieren drei Enkelkinder und ein Urenkel-Bub.