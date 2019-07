von Gernot Suttheimer

Rechtzeitig vor der Gemeinderatssitzung am 11. Juli 2019 konstituierte sich am Montagabend der neue Achdorfer Ortschaftsrat. Hans Peter Mess wurde im Rathaus wieder als Ortsvorsteher gewählt, Ulrike Mogel-Link ist seine Stellvertreterin.

Neuer Schriftführer

Mit der Schriftführung wurde das neue Mitglied Steffen Furtwängler betraut. Edgar Blessing und Kuno Mauerer bleiben weiter im Rat. Statt des mehrheitlich gewählten Michael Siedle gehört Christian Kern dem neuen Gremium an. Er tritt die Nachfolge von Gerhard Auer aus Überachen an, der nach 15 Jahren aufhörte. Dieser hatte zwar genug Stimmen für den Rat erhalten, beantragte aber, das Ehrenamt nicht antreten zu müssen.

Der neue Achdorfer Ortschaftsrat von links Ortsvorsteher Hans Peter Mess, Christian Kern, Edgar Blessing, Ulrike Mogel-Link, Steffen Furtwängler und Kuno Maurer. Bild: Gernot Suttheimer

Der Ortschaftsrat nahm die Hinderungsründe dafür einstimmig an. Auer und Lothar Rehm, der zehn Jahre Ortschaftsrat war, wurden verabschiedet. Hans Peter Mess findet es gut, dass zwei junge Räte neue Ideen in das Gremium einbringen. Der bisherige Ortschaftsrat habe eine gute Arbeit für das Tal geleistet. Insgesamt werde Achdorf von der Gesamtstadt gut bedient, wenn auch der Glasfaserausbau sich momentan verzögere.

Beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses gehe es voran. Der Wohnmobilstellplatz werde gerichtete. Die Hecke als Blickschutz wird im Herbst gepflanzt.

Ortsvorsteher Mess vereidigte den neuen Ortschaftsrat mit der vorgeschriebenen Formel.

Zwei Vertreter im Gemeinderat gewünscht

Stadt- und Ortschaftsrat Edgar Blessing hält es für wichtig, dass Achdorf von zwei Personen im Gemeinderat vertreten werde. Ohne die unechte Teilortswahl hätte Achdorf kaum eine Chance, einen Stadtrat zu entsenden. Überachen sei der wohl einzige Teil eines Ortsteils, der einen Vertreter über diese Möglichkeit wählen konnte, ergänzte Mess.

Umfrage über Wasserkraftwerk

Adalbert Scherzinger brachte erneut das Thema Wasserkraftwerk an der Wutach in die Diskussion. In einer nicht repräsentiven Umfrage habe er ermittelt, das viele Achdorfer dafür seien. 300 Haushalte könnten dadurch mit Strom versorgt werden. Für den Ortschaftsrat habe das Thema derzeit keine Priorität, erklärte Mess. Man werde sich aber wieder damit befassen. Nach wie vor ungeklärt sei das Schicksal des alten Mühlrads bei der Scheffellinde. Die Brücke über den Krottenbach soll demnächst repariert werden.