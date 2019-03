Blumberg – Mit einer Überraschung begann gestern Abend in Blumberg die Nominierung der Freien Liste für die Gemeinderatswahl. Auf der Bewerberliste stehen 22 Frauen und Männer, drei mehr als die CDU bisher hat. Damit hat die Freie Liste bislang die größte Bewerberliste. Die Liste bleibt noch offen für weitere Interessierte, Abgabeschluss im Rathaus ist am Donnerstag, 28. März. Versammlungsleiter war Dietrich Reimer.

Spitzenkandidat ist Fraktionssprecher Hannes Jettkandt, dann folgen die anderen acht Stadträte und danach die weiteren Bewerberinnen und Bewerber, jeweils in alphabetischer Reihenfolge. Entschuldigt hatten sich gestern Stadtrat Edgar Blessing und Kandidat Marcel Frischke.

Alle Listenplätze der Kernstadt belegt

In der Kernstadt hat die Freie Liste mit 14 Kandidaten alle Listenplätze belegt und gleich vier Kandidaten mehr als die CDU.

Auch bei den Frauen hat die Freie Liste mit Carina Bozer, Jennifer Bunke in der Kernstadt sowie Denise Schubert-Mrohs in Achdorf und Conny Hahn in Riedöschingen die Nase vorn.

Auch bei den Frauen mit vier Kandidatinnen vorne

Als bisher einzige Gruppierung hat die Freie Liste in allen drei großen Stadtteilen eigene Kandidaten, in Riedböhringen mit Bodo Schreiber und in Fützen mit Georg Schloms zwei amtierende Stadträte.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich vor. Viele haben Kinder im Kindergarten- und Schulalter, sind schon in Vereinen aktiv und wollen sich nun auch für die Stadt engagieren.

"Zum vierten Mal treffen sich unabhängige Bürgerinnen und Bürger, um eine Kandidatenliste für die Kommunalwahl zu erstellen", erklärte Fraktionssprecher Hannes Jettkandt, und schilderte kurz die Entwicklung. Bei der Wahl 2004 sei die Freie Liste zum ersten Mal angetreten, damals mit neun Kandidaten. Sie habe fünf Sitze erhalten und wurde auf Anhieb zweitstärkste Fraktion hinter der CDU. 2009 errangen sie mit 19 Kandidaten schon sieben Plätze, bei der Wahl 2014 mit 22 Kandidaten neun Sitze.

"In den drei Amtsperioden prägte die Freie Liste die Arbeit im Gemeinderat entscheidend mit", so Jettkandt. "Wir haben konstruktiv, sachlich und fair miteinander gerungen und versucht, Blumberg voran zu bringen." Die letzten Jahre habe sich die Raumschaft Blumberg gut entwickelt.

Wichtige Vorhaben stehen an

Der Gemeinderat bearbeite wichtige Vorhaben: den Schulcampus, die Wohnbebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern, neue Gewerbeflächen, den Ausbau der Kinderbetreuung, die Sanierung des Stadions und der Hallen in den Ortseilen sowie den Breitbandausbau in den unterversorgten Stadtteilen. Ziel der Freien Liste sei es, dass keine Fraktion die absolute Mehrheit erhalte.

Die Sitzzahl Der Blumberger Gemeinderat hat 26 Sitze: 14 davon für die Kernstadt und 12 für die Teilorte, je einen für Achdorf, Epfenhofen, Hondingen, Kommingen, Nordhalden und Randen sowie je zwei Sitze für die drei großen Stadtteile Riedböhringen, Fützen und Riedöschingen. Mit Ausgleichsmandaten kann die Sitzzahl sich auch erhöhen. Dazu kommt stets Bürgermeister Markus Keller als Vorsitzender. (blu)