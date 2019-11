von Reiner Baltzer

Durch Ausgaben für zwei Großprojekte konnte der Kassierer der Eggäsli-Zunft, Bernd Booz, diese Mal seinen Kassenbericht nur mit roten Zahlen abschließen. Zu Buche schlugen Ausgaben für die Renovierung der Heizanlage im Vereinsheim und die Zahlungen an die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee für die Erneuerung des Fasnet-Museums auf Schloss Langenstein. Das sei aber alles noch zu stemmen, war von Narrenvater Stefan Schmid bei der Hauptversammlung zu hören. Auch die über 50 anwesenden Mitglieder vertraten diese Ansicht. Kassenverwalter Booz habe gute Arbeit geleistet, bestätigten die Kassenprüfer.

Brauchtumspflege hat Priorität

Sowohl Narrenvater Stefan Schmid wie auch Schriftführer Timo Meister hielten Rückblicke auf die vergangene Fastnachtssaison und die zahlreichen Veranstaltungen während des Jahres. „Brauchtumspflege ist für unsere Zunft eine wichtige Sache“, machte der Narrenvater deutlich. Er fühle sich voll unterstützt von seinen Aktiven, Mitgliedern, von Spendern und befreundeten Vereinen, ergänzte Schmid. Ohne die Eigenleistung bei unseren Projekten und Veranstaltungen wären die Aufgaben wohl kaum zu stemmen gewesen. Das wies auch der umfangreiche Bericht des Schriftführers aus. „Über das gesamte Vereinsjahr hinweg investieren wir sehr viel Zeit für unseren Verein“, fasste Meister seinen Jahresbericht zusammen.

Längjährige Aktive der Eggäsli-Zunft weden von den Narrenvätern geehrt (von links): Stefan Schmid, Karin Meister, Klara Schmid, Horst Werner, Ilse Werner und Bruno Spieß. | Bild: Reiner Baltzer

Die beiden Narrenväter ehrten in der Versammlung die langjährigen Mitglieder Ilse und Horst Werner sowie Klara Schmid für 44 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Eggäsli-Zunft. Karin Meister ist 22 Jahre dabei und wurde ausgezeichnet. Die Ehrungen für weitere, derzeit abwesende Mitglieder, erfolgen am 11. November zusammen mit der Ordensverleihung an sieben verdiente Eggäsli am Narrenbrunnen. Drei neue Mitglieder wurden nach Abstimmung in der Versammlung in die Zunft aufgenommen. Der Verein könne nun auf 110 Mitglieder bauen, so Bruno Spieß. Narrenvater und Schriftführer informierten über die Termine an der kommenden Fasnet.

Teilneuwahlen

Narrenvaterstellvertreter Bruno Spieß wurde bei den Teilneuwahlen in seinem Amt bestätigt, so auch Kassierer Bernd Booz, der Beisitzer Christof Arlt und die Kassenprüfer Tobias Eckert und Andrea Münzer. Neu in den Reihen der Beisitzer ist nunmehr Jens Müller.