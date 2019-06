von Gernot Suttheimer

In Fützen erlebten die zahlreichen Besucher des Dorfhocks eine Premiere: Auf der Bühne führten die Grundschüler unter Leitung von Regine Meder und Sabine Hellstern ein Musical auf. Es war ein Thema über Afrika.

Heiß brennt die Sonne in der Savanne

Leise plätschert der Fluss dahin und es rühren die Trommeln. Heiß brennt die Sonne in der Savanne. So begann am Freitag das mit Spannung erwartete Musical „Mazambuka“ (Der trockene Fluss) auf der Freilichtbühne vor der Buchberghalle in Fützen. Der traditionelle Dorfhock wurde am Freitagabend von der Grundschule in Kooperation mit dem Musikverein mit dem ersten selbst gemachte Musical eröffnet.

Die Jugendkapelle Fützen spielt beim Dorfhock unter Leitung von Peter Meister flotte Weisen. Bild: Gernot Suttheimer

Statt der üblichen Projekttage haben sie ihren Auftritt in nur drei Proben einstudiert. Die 32 Schüler sind alle aufgeregt, finden sich aber schnell in ihre Rollen als Savannentiere ein. Da treten das schlaue Zebra, der lustige Affe, der trompetende Elefant, die altersweise Schildkröte, die langhalsige Giraffe und viele andere wilden Tier auf. Die Schildkröte merkt als erste, dass das Flusswasser immer weniger wird. Dann ist es ganz weg: Eine Katastrophe für alle Lebewesen.

„Wir müssen alle sterben. Wir müssen alle weg“, jammert das Zebra „Debra“. Der Schreck ist groß und alle sind aufgeregt und traurig, was sich in den Songs niederschlägt. Schließlich raffen sie sich auf und wandern flussaufwärts, um die Ursache der Wassernot zu erkunden.

Und was entdecken sie? Ein großer Stein hat den Fluss aufgestaut. Nachdem keines der Tiere den Brocken wegschieben kann, auch der starke Elefant nicht, beschließen sie eine gemeinsame Aktion. Sie malen nach des Zebras Anweisungen einen Plan auf ein großes weißes Papier. Mit vereinter Kraft stemmten sie den Stein weg.

Grundschule und Musikernachwuchs begeistern beim Dorfhock am Freitagabend in Fützen mit dem afrikanischen Musical Mazambuka das zahlreich erschienene Publikum. Bild: Gernot Suttheimer

Ausgelassen tanzen und singen sie, als das Wasser wieder fließt. Fast alle Lieder haben einen afrikanischen Text. Jedem Tier, das sich am Fluss versammeln, ist ein passendes Instrument zugeordnet. Die Pädagogin Regine Meder ist am Ende glücklich, dass alles klappte. Neben der musikalischen Früherziehung wirken beim Musical einzelne Mitglieder der Jugendkapelle Fützen mit.

Die Darbietung wirkte frei und ungezwungen, die Kinder hatten großen Spaß, natürlich auch die Zuschauer. Auch das Wetter machte mit. Den zweiten Teil des Dorfhocks gestaltete die Jugendkapelle Fützen unter Leitung von Peter Meister mit flotten Klängen.