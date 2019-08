Wie stark die Blumberger Wirtschaft ist, können alle Interessierten am Sonntag, 22. September, in Riedböhringen erleben. Die Werbegemeinschaft Blumberg Gewerbevereint und die Stadt Blumberg laden zu ihrer nächsten gemeinsamen Gewerbeschau ein.

Der Erfolg der Schau 2017 beflügelt

Nach dem großen Erfolg bei der letzten Leistungsschau am 30. September 2017 anlässlich der Eröffnung von Bauhof und Wasserwerk im neuen Domizil im Gewerbegebiet Vogelherd „nehmen wir nun das Firmenjubiläum eines Blumberger Malerbetriebs als Anlass, eine weitere Gewerbeschau in Angriff zu nehmen“, schreibt Bodo Schreiber, Vorsitzender von Blumberger Gewerbevereint in seinem Grußwort.

Bürgermeister Markus Keller zeigt sich in seinem Grußwort stolz über die Teilnahme von mehr als 40 Betrieben: „Es zeigt einmal mehr, dass die Blumberger Wirtschaft leistungsstark und aktiv ist und sich nicht scheut, dies den Besuchern zu zeigen.“ Keller betont: „Die Gewerbebetriebe sind eines unserer stärksten Standbeine. Industrie-, Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe überzeugen mit ihrer Weitsicht bei der Ausrichtung am Markt und ihrer starken regionalen Verankerung.“

Das Interesse gibt den Veranstaltern Recht. Waren es bei der Leistungsschau im Herbst 2017 insgesamt 30 Teilnehmer, haben sich für die Gewerbeschau 44 angemeldet: Betriebe aus der Kernstadt und Betriebe aus den Ortsteilen. Das Spektrum reicht von Dienstleistern über das Handwerk, Handel und Gewerbe bis zu Industriebetrieben, und von jungen Betrieben wie TR Netzwerkkomponenten bis hin zu den großen Blumberger Unternehmen, von denen mit Metz Connect und dem Schwarzwaldhof zwei vertreten sind.

Mit dabei ist auch der SÜDKURIER mit dem Sportradar. Mit dabei sind natürlich auch kulinarische Angebote und Leckereien.

Mit dabei ist auch der Malerbetrieb Eichler in Blumberg, der dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert und den Anstoß für diese Gewerbeschau gab.

Bei zwei Betrieben „Tag der offenen Tür“

Zwei Betriebe, die im Gewerbegebiet B 27 ansässig sind, Holzbau Fluck und die Miseco Rührtechnologie GmbH, verbinden die Gewerbeschau mit einem Tag der offenen Tür.

Die Gewerbeschau am 22. September startet um 11 Uhr im Gewerbegebiet B 27 Blumberg-Riedböhringen und geht bis 18 Uhr.