von Reiner Baltzer

Am Samstagvormittag schwärmten über 50 Einwohner Fützens aus, um ihr Dorf vom Unrat zu befreien. Auch in diesem Blumberger Stadtteil war lange nicht so viel aufzusammeln wie in den Vorjahren, war von Ortsvorsteher Georg Schloms, der die Aktion leitete, zu erfahren. Mit eingebunden in der Organisation war die Familie von Jennifer Nagel. Keinen spektakulären Abfall galt es in diesem Jahr zu entsorgen. Für die Verpflegung sorgten Martina Schloms und Andrea Fischer. Die Grillwürste hatte Michael Gut von der gleichnamigen Metzgerei spendiert. Die Saubermänner und Sauberfrauen, darunter auch Tanja Gleichauf mit den Löschzwergen der Feuerwehr, ließen es sich dann bei Speis und Trank gut gehen.