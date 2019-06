von Reiner Baltzer

Als Kai Armbruster, Dirigent des Akkordeonorchesters Blumberg, am Freitag das Hotel „Hirschen“ in Blumberg mit dem gewonnenen Pokal beim „World Music Festival“ in Innsbruck betrat, brandete noch einmal Beifall der 24 anwesenden Aktiven des Vereins auf. Noch immer war die Freude groß.

Blumberg/Innsbruck Akkordeonorchester Blumberg gewinnt auf weltgrößtem Wettbewerb Das könnte Sie auch interessieren

Sarah Eckert vom Vorstandsteam eröffnete danach die Generalversammlung und hielt einen Rückblick. Es sei ein gutes, erfolgreiches Jahr auf den verschiedensten Ebenen gewesen, machte sie deutlich. Ihr großer Dank galt dem Orchesterchef, den Orchestermitgliedern und dem Vorstandsteam für ihre Leistungen.

Dank an Dirigent Kai Armbruster

Das Orchester verfügt derzeit über 28 Mitglieder, außerdem unterstützen 65 passive Mitglieder den Verein. Sarah Eckert schlug im Einvernehmen mit Luisa Rist und Alexander Gut eine Beitragserhöhung vor. Für ihren Vorschlag, die jährlichen Beiträge für die Aktiven auf 65 Euro zu erhöhen, erhielt sie die Zustimmung der Mitglieder.

Beitrag auf 65 Euro erhöht

An den Beiträgen der passiven Mitglieder werde nicht gerüttelt, so das Vorstandsteam. Auch die Eintrittspreise kämen auf die Agenda, war von Kassiererin Bärbel Herrmann zu hören. Der diesmal verlustreiche Abschluss der Kassengeschäfte müsse zu einem Umdenken auch in dieser Hinsicht führen, sagte Herrmann, der die Kassenprüfer ordentliche und übersichtliche Arbeit bescheinigten. Den Verlust habe der Verein aber relativ gut verkraftet, sagte Bärbel Herrmann.

Eintrittspreise auf der Agenda

Schriftführerin Martina Back kam noch einmal auf die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr zu sprechen. Dazu gehörten vereinsinterne Veranstaltungen und Konzerte. Zwei Vorstandssitzungen habe es gegeben. Dirigent Kai Armbruster, zeigte mit seinem Bericht, dass ein Orchesterchef nicht nur Lob zu verteilen hat. Es gab auch einige Dinge, die Armbruster nicht so gut fand.

Blumberg Akkordeon-Orchester Blumberg übermittelt musikalische Grüße aus aller Welt Das könnte Sie auch interessieren

Damit hielt er auch nicht hinter dem Berg. Dennoch verteilte er nach seiner Rede mit Freude und auf seine fröhliche Art Rosen an die Mitglieder des Orchesters. In diesem Jahr werde es zwei Konzerte geben, außerdem nehme der Verein am Blumberger Street-Art Festival teil.

Hüfingen Hüfinger setzen Lucian Reich mit dem Sommertheater ein weiteres Denkmal Das könnte Sie auch interessieren

Dirigent Kai und Komponist Armbruster setzt neben dem Akkordeon-Orchester Blumberg in der Region weitere Akzente. Seit 1996 unterrichtet er an der Musikschule Donaueschingen. Zudem komponiert er inzwischen die Musik für das Hüfinger Sommertheater, das sich dieses Jahr um den Hüfinger Künstlerkreis dreht und den Titel trägt: „Des Lebens Kunst – Lucian Reich der Jüngere und die junge Frau in Baaremer Tracht“.