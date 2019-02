von Patrick Bäurer

Freude über viel Interesse und ein erfolgreiches Vereinsjahr äußerte Vorsitzender Fabian Bäurer bei der Generalversammlung des Musikvereins Hondingen und der Bläserjugend im Musikhaus. Der Vorsitzende dankte für die Einsatzbereitschaft des Dirigenten, der Musiker, Freunde und Unterstützer. Nur so sei es möglich, einen Verein mit einer Vielzahl an Auftritten, Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen erfolgreich zu führen.

Nicht nur musikalisch, auch optisch wollen sich die Musiker von ihrer besten Seite zeigen. Nach mehr als 40 Jahren werden die aktiven Musiker mit neuen Uniformen ausgestattet. Ein Antrag auf Zuschuss von der Stadt Blumberg wurde zwischenzeitlich bewilligt, teilt der Vorsitzende Fabian Bäurer erfreut mit. Die Mitglieder stimmten über Modell und Farbe der neuen Uniform ab.

Bei den anstehenden Wahlen der Bläserjugend wurden Simon Rothermund als Schriftführer und Sabrina Hahn als Jugendvertreterin wiedergewählt. Beim Musikverein in ihren Ämtern bestätigt wurden Christina Martin als Beisitzerin, Alina Fluck als Vereinsdienerin, Ralf Martin als Notenwart und Siegfried Freude sowie Hubert Weber als Kassenprüfer.

Schriftführer Simon Rothermund konnte bei seinem Rückblick ein aktives Jahr bilanzieren. Der Musikverein Hondingen ist aus dem Dorfgeschehen und der Umgebung nicht wegzudenken. Ob eigenes Konzert oder Veranstaltungen, die musikalische Umrahmung von Kirchenfesten, Besuche bei befreundeten Vereinen oder Mitwirkung bei örtlichen Anlässen, der Musikverein ist einfach immer und überall präsent. Kassierer Andreas Hoffmeier informierte über eine solide Kassenlage.

Dirigent Wolfgang Weber ist mit der Entwicklung des Vereins sehr zufrieden. Der Probenbesuch lag bei 76,5 Prozent. Derzeit umfasst der Klangkörper 37 Aktive. Insgesamt gab es 50 Gesamt- und Registerproben. Die besten Probenbesucher erhielten ein Buchpräsent.

Bläserjugend-Vorsitzender Fabian Bäurer ging auf die Jugendarbeit ein. Neun Kinder sind in Ausbildung an der Blockflöte, vier Zöglinge sind an der Musikschule Blumberg in der Instrumentenausbildung. Ortsvorsteher Horst Fürderer würdigte das Engagement des Musikvereins sowohl kulturell als auch musikalisch sowie die Jugendarbeit.