von Gernot Suttheimer

Jäten und Wischen waren am Samstagvormittag in Nordhalden beim Dorfputz angesagt. Unter tatkräftiger Mitwirkung von Ortsvorsteher Dirk Steuer brachten 25 Helferinnen und Helfer, darunter zehn in Neuhaus, das Dorfbild in Ordnung. Es wurden Müll aufgesammelt und Begrenzungspfosten erneuert. Am Wachbuck wurde eine Sitzbank aufgestellt. Auf dem Dorfplatz laden jetzt wieder Sitzgelegenheiten mit einem Tisch zum Verweilen ein. Später sollen noch Bänke am Dorfausgang Richtung Uttenhofen installiert werden. "An der großen Mauer haben wie diesmal nichts gemacht, denn die soll ja 2020 saniert werden", sagte Steuer. Er zeigte sich sehr zufrieden damit, wie die Dorfgemeinschaft zusammen arbeitet. "Jetzt fehlt nur noch der geplante Spielplatz". Nach der Dorfputzete war die Helferschar zum Grillen an der Dorferlebnisscheune eingeladen.