von Christiana Steger

Wilhelm Mogel ist ein echtes Opferdinger Kind. Heute wird er achtzig Jahre alt. am 4. Januar 1939 kam er im kleinen Talemer Dorf zur Welt und wuchs mit noch zwei Schwestern auf. In Eschach besuchte er die Schule, und nach dem Schulabschluss folgte die Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft. "Das war einfach so, ich war ja der einzige Sohn," erinnert er sich.

1975 nahm er Arbeit bei der Firma Teves (später TRW, jetzt Tenneco) auf und blieb dort 26 Arbeitsjahre. Die Landwirtschaft wurde trotz voller Berufstätigkeit als Nebenerwerb weiter betrieben. "Eine harte Zeit war das. Es wurde im Zweischichtbetrieb gearbeitet, die Hofarbeit brauchte Zeit und die Familie musste ja auch noch zu ihrem Recht kommen." Wilhelm Mogel lässt die Jahre noch einmal Revue passieren.

26 Jahre bei TRW

Seit 1965 ist er mit seiner Frau Emilie, geborene Groß, verheiratet, vier Kinder vervollständigten die Familie. Und doch nahm er sich Zeit und engagierte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, die ihn 2006 für 40 aktive Jahre ehrte . Beim Narrenverein "Obertalemer Blindschießer" gehört Wilhelm Mogel zu den Gründungsmitgliedern. 1997 dankten ihm die Narren seinen jahrelangen Einsatz und zeichneten ihn mit dem Verbandsabzeichen in Bronze aus. 2013 erfolgte die Ehrung in Silber.

Seit 17 Jahren ist der Senior nun schon im wohlverdienten Ruhestand, was nicht heißt, dass er müßig ist. Viel Zeit verbringt er bei seiner Holzarbeit im Wald, dazu versorgt er den großen Hausgarten, und nun sind auch Reisen und Ausflüge angesagt. Regelmäßig ist er Gast bei den Treffen das katholischen Altenwerkes, das seit 2011 von seiner Frau Emilie geleitet wird. Dort ist er beim gemütlichen Sommerfest der gefragte Grillmeister. Im Familienkreis wird der runde Geburtstag gefeiert, aber nicht allein. Ehefrau Emilie ist am gleichen Tag geboren und wird 74 Jahre. Zum Gratulieren kommen Verwandte, Freunde und Bekannte, und natürlich die ganze Familie mit acht Enkelkindern.