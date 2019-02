von Gernot Suttheimer

Landvogt Raily Mink von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ehrte beim Programmabend in Nordhalden aktive Randenwölfe. Die Bronzemedaille für fünf aktive Jahre erhielten Jennifer Baur und Edgar Sauter und für zehn Jahre Helfer Thomas Fischer. Für zehn Jahre Einstudierung der Tanzformation Ladykracher überreichte er Margit Heer die Silbermedaille der Narrenvereinigung. Für seine Verdienste um die Fastnacht ehrte Mink den langjährigen Präsident der Randenwölfe Dirk Steuer mit dem Orden in Gold. Ilse Wiesendorfer wurde für 35 Jahre Mitarbeit im Helferteam mit der Ehrennadel in Silber und Roland Frieß für 35 Jahre Bühnenauftritte mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Bild: Gernot Suttheimer