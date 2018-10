von SK

Die 52 Schülerinnen und Schüler des 2. Schuljahres an der Grund- und Werkrealschule Eichberg erlebten mit ihren Lehrkräften Regina Flösch, Konstantin Konegen und Nicole Pfaff einen abwechslungsreichen Vormittag zum Thema "Ernährung". Zu Besuch kam Simone Pabst – eine erfahrene BeKi-Ernährungsberaterin. BeKi steht für die Landesinitiative "Bewusste Kinderernährung" und ist ein Zeichen für Qualität in der Ernährungserziehung, der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und in der Zusammenarbeit mit den externen Partnern. In einer Doppelstunde setzten sich die Kinder mit der Aid-Ernährungspyramide auseinander. Ziel war eine Sensibilisierung auf versteckte Lebensmittelbestandteile sowie auf Portionsgrößen. Auf dem Zuckergehalt von Getränken lag ebenfalls ein besonderer Fokus. Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema "Milch". Hier stellten die Kinder in Kleingruppen selbstständig Butter her. Höhepunkt des Vormittags war der Verzehr der selbst hergestellten Butter. Diese wurde gemeinsam mit Schnittlauch, Tomaten und Brot verzehrt. Bild: Konstantin Konegen

