von Birgit Greif

Das Sommerfest des Musikvereins Riedböhringen wurde wieder einmal zum Publikumsmagnet.

Das Fest begann mit der Dorfolympiade. Neun Vereine – die Feuerwehr, der KKC, die Landfrauen, der Männergesangverein, der Narrenrat, die Schützen, der Tischtennisverein und der Vfl mit einer Damen- und einer Herrenmannschaft – kämpften um den Pokal. Die Organisatoren Arnold Fischer, Jochen Fricker, Mathias Merz, Simon und Thomas Münzer und Thomas Völkle hatten wieder schöne Spiele aufgebaut. Dafür nötig waren Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Aber für die Teams wie auch für die Zuschauer waren immer auch Gaudi und Spaß dabei.

Sehr gut besucht ist das Sommerfest des Musikvereins. Die Rieböhringer Musiker (türkise T-Shirts) haben alle Hände voll zu tun. | Bild: Birgit Greif

Bei der ersten Station wurde eine Pyramide mit einem Radlader in die Höhe gehoben und die Spieler mussten Sockenbälle werfen und möglichst hoch plazieren. Für die zweite Aufgabe war mit Latten ein Parcours aufgebaut, durch den man sich mehr oder weniger durchwinden musste. Die Schwierigkeit dabei war, dass mit einer langen Zange eine Wasserbombe mittransportiert werden musste. Und Wasserbomben bei Sommertemperaturen bringen immer Spaß. Bei der dritten Station waren Holzklötze wie Kegel aufgbaut, die mit einem Rundholz abgeworfen werden mussten. Lustig zum Zuschauen war die letzte Aufgabe. Ein Nylonstrumpf mit einem Tennisball darin mussten die Teilnehmer als Mütze aufsetzen und damit dann Flaschen umkegeln.

Am Abend waren alle Bänke besetzt und es war eine Atmosphäre wie in einem großen Biergarten. Dazu spielte der Musikverein Obereschach. Danach sorgte der Musikverein Zimmerholz für Stimmung. Der Musikverein Hondingen eröffnete den Sonntag und spielte zum Frühschoppen und Mittagessen. Am Nachmittag unterhielt der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen und der Abschluss dieses gut besuchten Festes übernahm die Jugendkapelle Fürstenberg-Riedböhringen.

Die Sieger Am Ende stand die Herrenmannschaft des VfL als Sieger fest, die damit den Titel verteidigten. Der Narrenrat belegte den zweiten Platz. Die Feuerwehr schaffte es als Dritter auf das Siegertreppchen und holte damit zum zweiten Mal in diesem Jahr – wie schon bei den Leistungsabzeichen – Bronze.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein