Blumberg (blu) Im Werner-Gerber-Sportzentrum in Blumberg hat bereits am vergangenen Mittwoch hat in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer beim Gerberzentrum einen Ford Mondeo beschädigt, teilt die Polizei am Dienstag mit. Das Fahrzeug war neben den Glascontainern dort geparkt. Der Verursacher sei geflüchtet, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Der Polizeiposten Blumberg ermittelt und bittet um Hinweise, Telefon 07702/41066.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein