von Reiner Baltzer

Am Samstag strömten die Blumberger Narren und die der Nachbargemeinden in die Stadthalle, um die Fastnacht einzuläuten. Im Häs oder in gebührender Verkleidung wurde ein rauschendes Fest gefeiert, das dieses Jahr die Buchberg-Trollen in ihrem Jubiläumsjahr organisierten. Mit der Fastnachtseröffnung feierten die Trolle ihr 20-jähriges Bestehen.

Ein fröhliches Fest ist der gemeinsame Fastnachtsauftakt der Zünfte in der Blumberger Stadthalle, den dieses Jahr die Buchbergrolle Blumberg ausrichten. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Gleich zu Beginn trafen sich die Zunftmeister und Vorsitzenden der Narrenvereine aus der gesamten Raumschaft und aus Nachbarvereinen beim Zunftmeisterempfang, zu dem Jens Wetzel, Zunftmeister der Trolle, eingeladen hatte. Es wurden Geschenke ausgetauscht und nicht nur fastnachtliche Gespräche geführt. Bei dieser Gelegenheit ehrte Wetzel neun langjährige aktive und ehemals aktive Mitglieder für ihre Trolle zur Zunft.

Jens Wetzel, Vorsitzender der Buchberg- trolle, ehrt seine Vorgängerin Jessica Fritz für 15 aktive Jahre. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Unter den Geehrten befand sich auch die langjährige Zunftmeisterin, Jessica Fritz, und die Gründungsmitglieder Manuel Ege und Carsten Werner. Für eine tolle Stimmung in der festlich geschmückten Stadthalle sorgte DJ Mike aus den Bergen und später dann auch mehrere Guggenmusiken.

In einem beheizten Partyzelt außerhalb der Halle herrschte gute Stimmung und drangvolle Enge. Lustig zu ging es auch an der Cocktailbar. Die Stimmung in der Halle war und blieb famos bis in die späte Nacht. Die Buchbergtrolle erwiesen sich als gute Gastgeber auf allen Ebenen. Jeder Einzelne der 40 aktiven und 15 passiven Mitglieder hatte seine Aufgabe zu erfüllen und machte das auch mit Bravour.

Es zeigte sich einmal mehr, dass die vor 15 Jahren getroffene Entscheidung der Blumberg Narren, die Fastnachtseröffnung gemeinsam zu feiern richtig war. Seither übernehmen die Narrenvereine oder Zünfte, die ihr Jubiläum in dem jeweiligen Jahr feiern, die Organisation der Veranstaltung. Auf einem sogenannten Schal haben sich die ausführenden Vereine mit ihren Wappen verewigt. Die Trolle haben diese Ehre bereits in drei verschiedenen Jahren gehabt.