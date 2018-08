Blumberg – Ferienzeit heißt Wanderzeit. Bereits zum fünften Mal laden der SÜDKURIER und der Schwarzwaldverein zu einer gemeinsamen Wanderung ein. Mitmachen kann jeder, der sich fit fühlt. Die diesjährige Wanderung bewegt sich im östlichen Bereich der Blumberger Gemarkung. Eingeladen sind alle Wanderfreunde, gerne können sie auch Freunde und Bekannte mitbringen.

Vom Bahnhof zum Blauen Stein

Vom Bahnhof in Zollhaus geht es über den Steppacher Weg vorbei am Merkelweiher im Zollhausried bis zum Wegkreuz vor dem Steppacher Hof. Von dort führt der Weg über das Kummenried hinauf zum Vulkanfelsen Blauer Stein, dort ist eine Rast vorgesehen. Vom Blauen Stein folgen die Teilnehmer dann dem Querweg, der von Freiburg bis zum Bodensee und umgekehrt führt, durch den Randenwald nach Randen zum Gasthaus Hoher Randen. Nach einer Einkehr im Gasthaus Hoher Randen führt Monika Recktenwald die Gruppe dann durch das Wolfental bis zur alten Randenschule und wieder zurück zum Bahnhof Blumberg-Zollhaus.

Führung mit Monika Recktenwald

Unterwegs wird Monika Recktenwald, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, einiges über die Natur und die schöne Landschaft erklären. Die gebürtige Blumbergerin ist fast das ganze Jahr auf Schusters Rappen unterwegs und kennt Blumberg und die Region.

Ziel der Wanderungen ist unter anderem auch, den Interessierten zu zeigen, wie viele schöne Wanderwege es hier vor der Haustüre gibt, und so die Lust zum Wandern wieder anzuregen. Zudem kommen bei diesen Wanderungen stets Menschen zusammen, die sich sonst nicht so begegnen. Monika Reckenwald freut sich schon wieder auf diese Tour: "Wandern ist gut für die Gesundheit und die Geselligkeit", deshalb heiße es ja auch "beim Wandern kann man die Seele baumeln lassen."

Schöne Wege vor der Haustüre

Es ist die fünfte gemeinsame Wanderung des SÜDKURIER und Schwarzwaldvereins. Auftakt war 2014 die Tour von Aselfingen durch das Aubachschlucht hinauf zur Höhe bei Mundelfingen, durch den Wald hinunter zur Wutachmühle und auf dem Schluchtensteig zurück nach Aselfingen.

2015 folgte die Wanderung von Blumberg auf den Eichberg, von dort hinunter nach Achdorf und auf dem Schluchtensteig an den Schleifenbachwasserfällen wieder zurück nach Blumberg.

In der Buchbergregion bewegte sich 2016 die dritte Tour, die vom Bahnhof Blumberg-Zollhaus über die Ottilienhöhe auf den Buchbergstutz und am Waldrand zurück zum Bahnhof führte.

Kaum bekannt war selbst für erfahrene Wanderer voriges Jahr die

Tour von Riedböhringen mit Blick auf den Billibuck durch ein idyllisches Tal, das schon an das Allgäu erinnerte, auf den Eichbergstutz und über den Eichberg zurück nach Riedböhringen.

Die Wanderung ist am Mittwoch, 5. September. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Blumberg-Zollhaus, die Wanderzeit beträgt 3,5 bis 4 Stunden. Die Führung haben Monika Recktenwald und ihr Bruder Lothar Recktenwald, ebenfalls ein Wanderführer. Es gibt eine Einkehr im Gasthaus Hoher Randen in Randen. Mitzubringen sind eine gewisse Grundkondition, festes Schuhwerk und etwas zum Trinken für unterwegs. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Zur Person Monika Recktenwald stammt aus Blumberg. Seit 2010 ist sie Vorsitzende der Blumberger Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins und Wanderführerin. Im Jahr führt sie bis zu 30 Wanderungen, besonders beliebt im Raum Blumberg ist die Wanderung auf dem Sauschwänzleweg vom Bahnhof Blumberg-Zollhaus durch die Wutachflühe bis zum Bahnhof Lausheim-Blumegg. Seit 2012 ist sie Vorsitzende des Bezirks Fohrenbühl und Mitglied im Hauptvorstand. (blu)

