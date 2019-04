von Conny Hahn

Mit seinem ersten Schlemmerfrühstück in seinem Clubheim traf der FC Riedöschingen am Sonntag voll und ganz den Geschmack seiner Gäste. Das "all inclusive" Frühstücksbuffet stieß auf große Nachfrage und die zur Verfügung stehenden 40 Plätze waren bereits im Vorfeld im Nu vergeben.

Zahlreiche Interessenten mussten sich vorerst mit einem Platz auf der Warteliste begnügen. Aufgrund der regen Nachfrage wird es jedoch eine Wiederholung geben, so dass noch mehr Gäste in den Genuss kommen können, sich beim ausgiebigen Frühstücksbuffet rundum verwöhnen zu lassen. Bild: FC Riedöschingen