Die Bahnbetriebe Blumberg mit der Sauschwänzlebahn erhalten vom Land Baden-Württemberg weiter Unterstützung. So überbrachte der Wahlkreisabgeordnete und Justizminister Guido Wolf einen Förderbescheid über 142 500 Euro aus dem Tourismus-Infrastruktur-Programm des Landes Baden-Württemberg.

Das Meiste ist für Infrastruktur

Sie machen nach Angaben von Christian Brinkmann 50 Prozent der 285 000 Euro für wichtige Vorhaben aus, davon 235 000 Euro für Infrastruktur wie Verbesserungen vor und im Lokschuppen Fützen, die Erneuerung einer Stützmauer und Sanierung zweier Durchlässe, aber auch 50 000 Euro für den Bau des Spielplatzes am Bahnhofsvorplatz in Zollhaus, laut Brinkmann ein Kann-Projekt.

„Uns ist es wichtig, die Bahn familienfreundlich zu gestalten“, erklärte Bürgermeister Markus Keller, der stolz auf sein innovative Team ist und das 3D-Angebot mit einer Live-Fahrt hervorhob. Den Spielplatz schaute sich der Minister gleich an und betonte, auch im Hinblick auf das Street-Art-Festival, Blumberg habe im Tourismus viel zu bieten mit einer Strahlkraft weit über die Region hinaus. Das Kabinett in Stuttgart habe am Dienstag endlich die Tourismus-Konzeption beschlossen, bei der Schaufenster-Produkte im Mittelpunkt stünden.