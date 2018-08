Blumberg (blu) Zu unserem Bericht über die Schließung von Elektro Müller und unserem Kommentar dazu mit dem Titel "Die Entwicklung war abzusehen" meldete sich Karsten Schlesiger, Leiter des Edeka-Marktes in Blumberg und betonte, dass es auch bei Ihnen Serviceleistungen für Beerdigungen, Hochzeiten oder andere Ereignisse wie gebundene Kränze gebe. Zu der Aussage im Kommentar, den Blumenverkauf bei Edeka habe das Blumen-Studio Wohnhas in der Hauptstraße gespürt, das derzeit geschlossen habe, sowie zu dem Satz, gebundene Kränze könne man derzeit nur noch in einem Fachgeschäft in Riedböhringen kaufen, schreibt Schlesiger: "Wir haben schon immer Blumen verkauft und das nicht wenig. Dies hat die letzten Jahre nie einen Einfluss auf unsere Fachmärkte gehabt! Erst, als wir Mai von der Schließung des Wonhas gehört haben, haben wir unsere Blumenabteilung auf zum Beispiel Schnittblumen und selber gebundene Sträuße erweitert und ebenfalls auf die sonstigen Serviceleistungen wie Beerdigungen, Hochzeiten oder andere Events", damit dieser Bedarf "auch weiterhin in Blumberg abgedeckt wird." Wir bedauern unsere falsche Aussage.

