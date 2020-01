Der Garagenbrand an Dreikönig in Epfenhofen wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Bislang hätten sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung ergeben, teilt die Polizei am Dienstag mit. Personen kamen nicht zu Schaden, den Sachschaden beziffert die Polizei nach einer erster Schätzung auf rund 70 000 Euro.

Der Brand, zu dem die Blumberger Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 75 Mann ausrückte, entstand am Montagmorgen in der Straße „Unter den Linden“. Eine Anwohnerin der Straße habe den Brand an der gegenüberliegenden Garage kurz vor 9.30 Uhr entdeckt und die Feuerwehr verständigt, heißt es in der Polizeimitteilung. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr Blumberg konnten die Wehrmänner nicht mehr verhindern, dass ein Teil der Mehrfachgarage – in der neben verschiedenen Werkzeugen auch ein älterer Traktor, ein Sitzrasenmäher und ein Holzanhänger aufbewahrt wurden – vollständig abbrannte. zur Brandursache Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.