von SK

Kein Unterricht und dafür Fußball, das dürfte wohl jedem Jungen gefallen. So auch den elf Jungen der 3. und 4.Klassen der Fußball-AG der Grundschule Eichberg. Nach langem Warten durften sie dann endlich im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ beim Vorrundenturnier in Donaueschingen in der Baarsporthalle alles geben. Mit Ehrgeiz und Freude gingen die drei Spiele schnell vorbei. Nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden reichte es leider nicht, um Gruppenerster zu werden. Doch eins steht fest: Es war ein großartiges Erlebnis! Bild: Schule