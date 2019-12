von Hansi herrmann

Die beliebten Hallenturniere der Jugendabteilung des TuS Blumberg erfreuen sich von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Dezember, einer rekordverdächtigen Teilnahme. Insgesamt werden sich bei dieser Mammutveranstaltung 66 Mannschaften in der Eichbergsporthalle messen und präsentieren. Zehn verschiedene Turniere werden bei diesem Fußball-Marathon ausgespielt.

Am Freitag, 27. Dezember, sorgen 15 F-Jugend-Mannschaften für den Auftakt. Aufgeteilt in drei Gruppen jagen sie an ihren Spieltagen dem runden Leder hinterher. Von den lokalen Vertretern sind der TuS Blumberg sowie der VfL Riedböhringen ab 9 Uhr in der Staffel 1 am Ball. In der Gruppe zwei sind ab 11.15 Uhr der TuS Blumberg II sowie der SV Fützen vertreten.

Rudelbildung bei den Bambini

Die G-Junioren (auch Bambini genannt) greifen am Samstag, 28. Dezember, in das Wettkampf-Geschehen ein. Der jüngste Nachwuchs macht ab 8.45 Uhr in zwei Sechserstaffeln die Halle unsicher. Ab 8.45 Uhr werden auch die Jungkicker des TuS Blumberg und des VfL Riedböhringn für Leben auf dem Hallenparkett sorgen. Ab 11 Uhr lassen die kleinsten Kicker, unter ihnen auch der TuS Blumberg II und der VfL Riedböhringen II, so manche Rudelbildung aufkommen. Nach diesem lebhaften Einstieg spielen ab 13.30 Uhr 16 D-Jugend-Teams ihren Turniersieger aus. Nach der Vorrunde mit vier Vierergruppen wird es für die elf-bis zwölfjährigen Nachwuchskicker ab 17.15 mit den Finalspielen ernst. Der Gastgeber TuS Blumberg stellt hier ebenfalls eine Mannschaft.

50 Spiele am Finaltag

Mit 22 E-Jugend Mannschaften findet das dreitägige Hallenspektakel am Sonntag, 29. Dezember, seinen Abschluss. Aufgeteilt in drei eigenständigen Gruppen werden die Tagessieger ausgespielt. Gastgeber TuS Blumberg ist gleich mit drei Mannschaften am Start. Mit der letzten Begegnung zwischen dem TuS Blumberg III gegen den BSV Nordstern Radolfzell wird dieser Finaltag, an dem insgesamt 50 Paarungen auf dem Programm stehen, gegen 19 Uhr abgeschlossen.