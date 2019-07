Mit den Händen das Stroh packen, kleine Kälber damit füttern und den Stall einstreuen: Im Sommerferienprogramm der Stadt Blumberg finden sich in diesem Jahr drei Termine, die auf dem Häglehof in Fützen spielen. Treibende Kraft hinter dem Angebot ist die Landwirtin Luisa Rieder, die Lebensgefährtin von Landwirtschaftsmeister Lukas Gleichauf, der zusammen mit seinem Vater Arnold den Betrieb führt. Mit im Boot beim Ferienspaß ist auch Arnold Gleichaufs Frau Veronika, eine gelernte Hauswirtschaftsmeisterin.

Luisa Rieder geht es bei ihrem Engagement vor allem darum, die vielen lebendigen und natürlichen Erfahrungsräume, die ein Bauernhof bietet, Kindern zu öffnen. Denn die wenigsten Jungen und Mädchen hätten heute noch einen direkten Bezug zur Landwirtschaft – selbst in der ländlich strukturierten Raumschaft Blumberg. Das Geschehen auf dem Feld und im Stall sei nicht mehr im Alltag vieler Menschen präsent, sagt Luisa Rieder. Und deshalb ginge das Verständnis für die Landwirtschaft verloren. Dem will sie entgegensteuern und um für diese Herausforderung gerüstet zu sein, hat sie im vergangenen Jahr ein Seminar in Bauerhofpädagogik besucht.

Landwirtschaft ist die Lebensgrundlage der Menschen

Lukas Gleichauf erzählt, die Idee seiner Freundin zunächst eher skeptisch beäugt zu haben. Doch nachdem er im Rahmen der Fortbildung beim Praxisteil beobachten konnte, mit welchem Feuereifer und mit welcher Begeisterung Kinder den modernen Offenstall ausgemistet haben, war er vom Vorstoß seiner Lebensgefährtin überzeugt. Ihm geht es auch darum, den Kindern näherzubringen, dass die Landwirtschaft die Lebensgrundlage der Menschen sei. Und dass sich in der Tierhaltung in den vergangenen 50 Jahren sehr viel zum Wohl der Tiere verändert habe.

Ganz viele Ideen für den Ferienspaß

Für ihre drei Angebote haben Luisa Rieder und Veronika Gleichauf jeweils ein Konzept erarbeitet. Ein Tag richtet sich an „starke Jungs“, ein Tag ist für Mädchen reserviert und einer richtet sich an kleine Kinder ab vier Jahren. Wobei sich so ein Tag auf dem Bauernhof nicht genau planen lässt. Denn sollte an einem der drei Tage beispielsweise eine Kuh kalben, dann wird selbstverständlich die Geburt eines Kälbchens im Mittelpunkt stehen. Außerdem wird immer genügend Zeit sein, um eine Strohburg zu bauen, Butter zu schütteln, ein Insektenhotel zu basteln oder sich einfach den Hang herunterrollen zu lassen. Der Laufstall des Häglehofs liegt am Fuß des Hartbucks. Der Ausblick über Fützen hinweg in Richtung Randen ist wunderschön.

