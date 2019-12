von Susanne Freitag

Die letzte Ortschaftsratssitzung in Fützen 2019 war gut besucht. In seinem Rückblick ging Ortsvorsteher Georg Schloms auch auf die Bürgerfragestunde in der letzten Sitzung ein, wo auf die nicht gewährleistete Sicherheit der Buskinder an der Haltestelle aufmerksam gemacht wurde. Vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit bestehe eine Gefahr für die Kinder, da viele Autofahrer zu schnell durch die Hauptstraße fahren würden. Georg Schloms hat deshalb eine Verkehrsschau angemeldet, die über ein weiteres Vorgehen entscheiden soll.

Fützen Rauchmelder in Fützen löst größeren Feuerwehreinsatz aus Das könnte Sie auch interessieren

Kommenbach: Eine längere „Baustelle“ stellt der Kommenbach dar. Im Gewässerentwicklungsplan sind Maßnahmen angedacht, die aus der „stinkenden Kloake“ wieder einen akzeptablen Bachlauf machen sollen. Dafür wurde eine Landschaftsarchitektin zu Rate gezogen. Demzufolge soll der Bachlauf verschmälert werden, um die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Weiterhin soll das Bachbett mit Steinen und Felsen sowie entsprechenden Wasserpflanzen „erlebbar“ gemacht werden, und man möchte einen Zugang zum Wasser herstellen, wo auch Kinder darin spielen können. Diese Maßnahmen werden zu 85 Prozent bezuschusst und sind im Budget 2020 eingeplant. Georg Schloms will dazu aber noch eine Bürgerbefragung machen.

Blumberg Abteilungsübergreifende Übung der Feuerwehr ein Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Breitbandausbau: Da Fützen auf der wichtigen Glasfaser-Trasse zwischen Blumberg und Waldshut liegt, soll der Ort 2020 den Anschluss bis in die Häuser erhalten. Bisher liegt das Glasfaser bis zum Verteilerkasten. Nach den Worten des Ortsvorstehers wurde der Ort als „unterversorgt“ eingestuft. Eine Anschlussquote von 50 Prozent ist erforderlich, die Hausanschlüsse werden aber gefördert.

Ärger wegen Brücke

Die Brücke am Mühlenweg soll 2020 saniert werden. Die Rede ist von einer Teilsanierung für 120 000 Euro oder von einer Komplettsanierung für 180 000 Euro. Nicht akzeptabel sei der Vorschlag der Stadtverwaltung ist, die Strasse mit Pollern zu sperren. Über die weitere Vorgehensweise muss dann der Gemeinderat entscheiden. Ein Fahrradweg entlang der „Wanne“ soll ebenfalls realisiert werden. Aktuell ist der Radaufstieg direkt an der stark befahrenen Straße sehr gefährlich. Um den Radweg zu realisieren, sollen 540 Meter zusätzlich an der Straße zum Radweg ausgebaut werden. Auch die Sanierung der Grundschule Fützen geht 2020 in kleinen Schritten weiter. Und die Mehrzweckhalle steht mit einer Sanierung der Heizung und den WC-Anlagen ebenfalls auf der Agenda.

Fützen Grundschüler in Fützen zeichnen sich als Lesekönige aus Das könnte Sie auch interessieren

Neubaugebiet nötig: Als immens wichtig sieht neben Georg Schloms auch sein Vorgänger Ewald Gut die Erschließung eines neuen Baugebiets an. Man müsse die jungen Familien im Ort halten, so Gut. Alleine der Grundschule sei dies geschuldet. Eine Entscheidung darüber soll deshalb nicht auf die lange Bank geschoben werden. Den auf die Frage nach Bauplätzen musste Georg Schloms erwidern, dass er derzeit leider keine Bauplätze mehr habe. Abschließend lud der Ortsvorsteher am 5. Januar 2020 zum Galli zu einer Bürgerrunde ein.