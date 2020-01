Für die rund 4700 Mitglieder der Seelsorgeeinheit Blumberg steht am Sonntag, 19. Januar, eine wegweisende Pfarrversammlung an. Darin geht es um nichts weniger als um die Zukunft der Seelsorgeeinheit. Das machten Pfarrer Karlheinz Brandl und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ekkehard Faller in einem Pressegespräch mit dem SÜDKURIER deutlich.

Ein zentraler Punkt für die aktuellen Befindlichkeiten ist der von der Erzdiözese Freiburg vorgegebene Prozess „Pastoral 2030“, wo innerhalb der Erzdiözese nur noch 40 große Pfarrei-Einheiten entstehen sollen. Und diese Vorgabe macht sich bemerkbar. „Das Zusammenwachsen der Pfarreien seit 2015 ist ins Stocken geraten“, schildert Pfarrer Brandl. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind bisher Donaueschingen und Villingen-Schwenningen als große Einheiten im Gespräch, Blumberg würde dann wohl zu Donaueschingen kommen.

Auf der Pfarrversammlung informieren Pfarrer Brandl und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ekkehard Faller über die Entwicklung in der Seelsorgeeinheit. Im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche wurde ein Präventionskonzept erstellt.

Pfarrer Brandl hat nach eigenen Angaben 40 Leute geschult, darin viel Zeit investiert und gleich, nachdem die ersten Fälle bekannt wurden, Schulungen in den Kindergärten abgehalten. „Das zeigt, das Thema wird von uns ernst genommen“, betonte Ekkehard Faller.

Die Seelsorgeeinheit hat große Aufgaben, und sie packt sie an. 2019 wurden eine neue Personalkonzeption erarbeitet und die Arbeitsverträge neu gestaltet in Bezug auf den Mindestlohn und gleiche Bewertung von gleichen Tätigkeiten der Angestellten. Ganz zentral ist die pastorale Konzeption und das damit verbundene Gebäudekonzept (wir werden noch darüber berichten).

Pfarrgemeinderatswahl

Am 22. März ist die Pfarrgemeinderatswahl: In acht Stimmbezirken, Blumberg und die sieben Stadtteile (zu Kommingen gehört dabei auch Nordhalden) sind jeweils zwei Personen zu wählen. Es ist eine unechte Teilortswahl, Menschen aus Blumberg können auch Gläubige aus den Stadtteilen wählen, jeder einzelne hat 16 Stimmen, pro Stimmbezirk kann er aber maximal zwei Personen wählen entsprechend der Sitzzahl im Pfarrgemeinderat.

Von den bisherigen Mitgliedern wollten einige wieder kandidieren, so Pfarrer Brandl. Nach der Wahl sollen in der jetzigen Seelsorgeeinheit dann Gemeindeteams gebildet werden, die das pastorale Leben gestalten und mitgestalten sollen.

Die Pfarrversammlung ist am Sonntag, 19. Januar, um 10.30 Uhr im Pfarrsaal unter der Kirche St. Andreas in Blumberg. Um 9 Uhr ist ein Gottesdienst, danach besteht noch die Möglichkeit einen Kaffee zu trinken.