Für die Blumberger Liberalen ist die Wahl eines neuen Vorsitzenden ein wichtiger Schritt. Nun führt Mirko Theel die FDP. Nach sechs Jahren, in denen Patrick Leismann den Verband kommissarisch führte, sieht es nun nach Aufbruch aus. Abzuwarten bleibt, ob der kommunalpolitisch bisher kaum in Erscheinung getretene Vorsitzende Akzente setzen kann.

Die Messlatte ist hoch

Die Messlatte ist hoch, Blumberg war für die Liberalen lange eine Hochburg. Deshalb entstand im Stadtteil Achdorf vor bald 30 Jahren der erste Politische Aschermittwoch der FDP in ganz Baden-Württemberg. Wer in der Partei etwas werden wollte, musste am Aschermittwoch in der Scheffellinde reden.

Für Mirko Theel ist der Aschermittwoch, der diesmal ab 17.30 Uhr im „Löwen“ in Epfenhofen stattfindet, die erste Bewährungsprobe. Kommt doch mit dem FDP-Landesvorsitzenden Michael Theurer ein Mann als Hauptredner, der die Wahl seines Parteifreundes Thomas Kemmerich in Thüringen zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD zunächst für gut und richtig befunden hatte, auch wenn er danach zurückruderte.