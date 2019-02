von Reiner Baltzer

Blumberg – Der derzeit herrliche Sonnenschein verführt in den letzten Tagen sehr viele Schlittschuhläufer die Blumberger Eisbahn zu besuchen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler kommen auch von auswärts. Eine Familie aus Donaueschingen ist mit ihrem Aupair-Mädchen Dania aus Honduras auf der Eisbahn anzutreffen. Jake, der dreijährige Junior der Familie, wird von Dania auf einem Delfin über die Eisbahn geschoben.

Der Junior juchzt vor Begeisterung. Die Austauschlehrerin an der Weiherdammschule, Cloe Bottraud aus Frankreich, betreute diese Woche zusammen mit ihrer Kollegin von der Weiherdammschule, Ulrike Lohrer, über 20 Schülerinnen und Schüler auf der Eisbahn.

Schüler der Weiherdammschule auf der Eisbahn mit Lehrerin Ulrike Lohrer (links) und der französischen Lehrerin Cloe Bottraud (rechts). Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Die junge Lehrerin aus Frankreich ist im Rahmen eines deutsch-französischen Austauschprogramms für ein Jahr in Blumberg tätig. Cloe freute sich über diese Art des Sportunterrichts. Ulrike Lohrer ist bereits zum dritten Mal mit Schülerinnen und Schülern auf der Eisbahn.

Zu den fleissigen Helfer rund um die Eisbahn gehören auch von links Julia Hörenz, Sina Hörenz, David Eichler und Sina Lossau. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Die Rentnergruppe Aktivis wird sich in den letzten Tagen nochmals im Bereich der Schlittschuhausgabe aktivieren. Nachmittags haben diese Aufgabe Vereine oder Stadtbedienstete wie Julia Hörenz, Sina Lossau und David Eichler übernommen. Im Wirtschaftscontainer waren Aktive des Judo-Clubs mit Kassiererin Monique Franke anzutreffen.

Schlittschuhvergnügen auf der Eisbahn mit Aupair-Mädchen Dania aus Honduras und dem dreijährigen Jake aus Donaueschingen. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Das Lieblingsgericht der Eisbahnbesucher ist nach wie vor der Eisbahn-Burger, war zu hören. Bedingt durch die günstige Wetterlage sind die Veranstaltungen, darunter neun Events, immer sehr gut besucht gewesen, sagte Monique Franke, die oft auf der Eisbahn eingesetzt wurde. Am Freitag startet als letztes Event eine Eisdisco. Heiß her wird es dort zugehen. Die beiden DJ Sny und Pferdle werden ab 15 Uhr die Eisbahn mit fetziger Musik unterhalten. Und am Samstagabend ist dann für dieses Jahr bereits wieder Saisonende.

Ein großes Vergnügen ist die Eisbahn auch am Nachmittag für die Kinder. Bei prächtigem Winterwetter genießen sie das Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reinerr Baltzer