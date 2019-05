von SK

Beim Auftakt zur Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM) wurden die guten Trainingsleistungen von Motorradrennfahrer Tim Eby aus Blumberg am Rennsonntag leider nicht belohnt. Das erste Rennen endete für den 25-jährigen Blumberger mit einem Sturz, beim zweiten Rennen musste er in der zehnten von 16 Runden aufgeben wegen Problemen mit der Elektronik, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das EGS-Moto Racing Team wünscht Tim Eby (Blumberg) viel Erfolg vor dem Rennen. | Bild: Hermann Rüger

Im ersten Training am Freitag hatte Tim Eby seine Zeit in den drei Durchgängen stets verbessert, war aber trotzdem Vorletzter geworden, mit mehr als sechs Sekunden Rückstand auf den Schnellsten.

Im zweiten Zeittraining in der Superbike-IDM auf dem Lausitzring wurde Eby 18. von 21 Teilnehmern, wobei er seine Zeit um 1,413 Sekunden verbesserte und sich darüber freute: „Ich konnte auf dem Lausitzring leider vorher nicht testen, die Strecke ist sehr uneben und hat viele Bodenwellen. Ich konnte mich in jedem Training zeitlich steigern, dadurch ist auch der Abstand zum Schnellsten von 7,489 auf 4,622 Sekunden viel kleiner geworden.

Blumberg Blumberger Motorradrennfahrer Tim Eby vor seinem Debut auf dem Lausitzring Das könnte Sie auch interessieren

Das erste Rennen am Sonntag musste nach ein paar Runden wegen eines Sturzes mit der roten Flagge abgebrochen werden. Danach hatte Tim Eby einen guten Start und kämpfte mit Tim Stadtmüller um den 17. Rang. Zwei Runden vor Rennende (8. Runde) rutschte dem EGS-BMW-Pilot in der Linkskurve vor der Gegengerade das Vorderrad weg und damit war das Rennen durch den Sturz beendet. Das Rennen gewann Titelverteidiger Ilya Mikhalchik aus der Ukraine mit 2,546 Sekunden Vorsprung vor seinem BMW-Teamkollegen Julian Puffe aus Schleiz sowie dem Franzosen Erwan Nigon (Kawasaki).

Beim Start zum zweiten Lauf hat Tim Eby bei der roten Startampel kurz gezuckt, er erhielt deshalb wegen Frühstarts eine Durchfahrtsstrafe und musste in langsamer Fahrt durch die Boxengasse fahren. Mit großem Abstand fuhr er dem Feld hinterher, doch in der zehnten von 16 Runden musste der Blumberger aufgeben, da der Vorderradsensor defekt war und einen Fehler an die Elektronik meldete. Dadurch stotterte die Gasannahme und Tim Eby gab das Rennen auf. BMW-Pilot Julian Puffe feierte seinen ersten Superbike-Sieg mit 6,006 Sekunden vor Erwan Nigon.

Blumberg Neuling schlägt sich wacker: Blumberger Motorradrennfahrer Tim Eby fährt gutes Zeittraining auf dem Lausitzring Das könnte Sie auch interessieren

Nach den Rennen war Tim Eby etwas enttäuscht: „Ich habe stark angefangen und hatte dann aber leider in beiden Rennen kein Glück. Im ersten Lauf bin in einer langsamen Kurve gestürzt, mir und dem BMW-Motorrad ist nichts passiert. Trotzdem überwiegt das Positive bei meinem ersten Superbike-IDM Wochenende.“

Der Blumberger Tim Eby gab beim Auftakt zur Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM) in der Lausitze alles, wurde aber nicht belohont. | Bild: Hermann Rüger

Sein Vater Robert war zufrieden: „Wie sich Tim am Wochenende verbessert hat, war eine positive Überraschung und für uns eine Bestätigung, dass er in dieser Klasse mitfahren kann. Wir haben an dem ersten Wochenende fast alles erlebt und das ganze Team war super vorbereitet.“ Zufrieden war auch Teamchef Jan Bühn: „Tim hat sich von Training zu Training gesteigert, obwohl er noch nie auf dem Lausitzring gefahren ist. Auch bei unserem EGS-Moto Racing Team hat alles super geklappt und alle im Team haben einen super Job gemacht.