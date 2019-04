Blumberg (blu) Beim Judoclub Blumberg beginnt ein neuer Abschnitt. Auf der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Hirschen" in Blumberg gab es einen Führungswechsel, wie Schriftführer Patrick Spelz mitteilt. Der Vorsitzende Günther Knöpfle habe zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückgeblickt, heißt es in dem Bereicht. Das war allerdings seine letzte Amtshandlung als Vorsitzender des Judo-Clubs Blumberg.

Das gesundheitlich angeschlagene Urgestein gibt sein Amt an Oliver Müller ab, der bis dahin das Amt des zweiten Vorsitzenden inne hatte. Günter Knöpfle, der dem Verein mit dem neuen Cheftrainer Terry Diaconu eine Perspektive verschafft hat, bleibt dem Führungsteam aber weiterhin als zweiter Vorsitzender erhalten, um den neuen Amtsinhaber mit Rat und Tat zu unterstützen.

Neuen Cheftrainer geworben

Nach einem ausführlichen Bericht aller Aktivitäten durch Schriftführer Patrik Spelz folgte der Bericht der Kassiererin. Monique Franke konnte auch hier auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Die Teilnahme am Street-Art-Festival und die Bewirtung bei "Blumberg on Ice" konnten einen Gewinn in die Kasse einfahren.

Jugendleiter Karlheinz Hewer berichtete über die Vorhaben 2019, zu denen unter anderem ein Judolager in Todtmoos zählt. Außerdem lobte er die gute Jugendarbeit, die sich durch die vielen Kinder im Training bestätigt. Für das Jahr 2019 sei auch wieder das berühmte Eichbergturnier am 3. Oktober geplant, das im gesamtem Schwarzwald-Baar-Kreis sehr beliebt sei und immer gut besucht wurde, erklärte Hewer.