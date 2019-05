von Simon Bäurer

Das „Haus des Gastes„ in Achdorf wurde am 1. Mai zum Treffpunkt. Das Frühlingsfest, das dieses Jahr der Musikverein Achdorf und der Narrenverein Obertalemer Blindschießer ausrichteten, lockte bei herrlichem Wetter Menschen aus der ganzen Region in das idyllische Achdorfer Tal als Ausflugs- oder Wanderziel. Das Angebot an Grillspezialitäten waren gefragt, auch die Kaffeestube, sowie das Kinderschminken wurden von den Gästen sehr gut angenommen. Am Nachmittag spielte das Duo Montana und sorgte damit für einige gesellige Runden am Bierstand oder der Weinlaube. Am Abend startete schließlich der Barbetrieb, bei dem das Fest mit Spaß und Tanz fröhlich ausklang. Die beiden ausrichtenden Vereine, Musikverein und Narrenverein Achdorf, waren sehr zufrieden mit der guten Resonanz. Bild: Simon Bäurer