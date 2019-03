von SK

Blumberg (blu) Für ihr Frühjahrskonzert haben sich die Aktiven der Stadtkapelle Blumberg wieder etwas Besonderes einfallen lassen. "Ladies Night – Männer erlaubt" heißt das Motto, schildert die Vorsitzende Angelika Sedlak, die Männer sind jedoch herzlich willkommen. Der Abend "ist ein bisschen angelehnt, an das, was wir in der Sporthalle gemacht haben", sagt Sedlak, als unter dem Motto "Magic Night of Music" auch andere Gruppen mit Tanz- und Showeinlagen das Programm bereicherten.

Die Besucher erwarten eine Modenschau, Tänze und Solo-Einlagen der Musiker. Bei der Modenschau wirken A-Moden, Chocolate Dreams, Schmuck und Design, Schöne Schuhe und mehr sowie United Optics Olbrich mit.

Die Musiker hatten die Idee, ein Programm aufzuführen, das etwas auf die Frauen zugeschnitten ist. Die Frauen hätten sich entsprechende Gedanken gemacht, erklärt Dirigent Michael Jerg, der sich schon auf das Konzert freut: "Das Konzert wird ein spannender Abend mit gehobener Unterhaltung und Musik in unserer gewohnten Qualität."

So dürfen sich die Besucher unter anderem auf ein Udo-Jürgens-Medley mit den größten Hits des Sängers und Musikers und vielen solistischen Einlagen freuen. Rasant geht es bei einem Medley aus dem Musical Starlight Express von Andrew Lloyd Webber zu, bei "Roger Cicero on Stage" wird die Modenschau die Augen der Männer faszinieren, sind sich Angelika Sedlak und Michael Jerg sicher.

Unterhaltung pur verspricht auch der Titel "James Last – Partykracher" mit Titeln wie Tiger Feed, Jesus Love und Radar Love, jenen Stücken, die der Bandleader schon in der Royal Albert Hall in London dirigiert hat.

Ein weiterer musikalischer Leckerbissen verspricht der Hit "You can leave your hat on" von Randy Newman, den unter anderem der Sänger Joe Cocker so faszinierend interpretiert hat.

Das Konzert der Stadtkapelle ist am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr in der Blumberger Stadthalle, das "Aufwärmen" beginnt um 18 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei Optiker Olbrich in Blumberg und bei Angelika Sedlak, Telefon 07702/13 07.