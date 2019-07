Die Abschlussfeier an der Grund- und Werkrealschule Eichberg ist am Samstag, 13. Juli, um 10 Uhr in der Aula. Die Entlassschüler der Klassen 9 und 10 führen durch das Programm.

Werkrealschule

Abschlussschüler Werkrealschule Klasse 10 (Klassenlehrer Sven Schuh): Jan Benz, Milan Cumurovic, Toni Greitmann, Daniel Michaelowski, Ömer Parlak, Marc Renner, Tizian Schorpp, Jan Schwarz, Raphael Valero Sitzler, Nick Völker, Meryem Bekci, Mareike Copitzky, Adrijana Cumurovic, Amy Lengsfeld, Bianca Obry.

Hauptschule

Abschlussschüler Hauptschule Klasse 9a (Klassenlehrerin Birgit Wenzel): Simon Bumiller, Habibullah Dabancali, Jens Dziubale, Yannis Happle, Justin Huhn, Muhammed Karaca, Ladislav Olah, Maximilian Rünzi, Moritz Sauter, Ailina Brähmer, Louisa Fetscher, Sevval-Sare Gülsahin, Annalena Koch, Sara Muratovic, Darija Peduzzi, Sarah Schey, Celina Spielberg, Elena Taseva.

Abschlussschüler Hautschule Klasse 9b (Klassenlehrer Laila Siebel): Pascal Blank, David Bossert, Dominic Eisele, Christian Heining, Gabriel Hochweiß, Samuel Metzech, Thomas Müller, Florian Storandt, Emre Tekkoyun, Marina Allgaier, Alissa Bodenseh, Marie Grieving, Nina Lengsfeld, Linda Maier, Samantha Schuster, Pia Schwarz, Leunita Toplana, Esra Tülü.