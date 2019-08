von Birgit Greif

Freddy Eppacher hat die musikalische Leitung des Musikvereins Riedböhringen. Am Sonntag führte er mit der Kapelle die Prozession anlässlich des Patroziniums an und im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst gaben die Musiker und Musikerinnen ein Platzkonzert im Schatten der Kastanienbäume.

Prozession begleitet

Freddy Eppacher stammt aus Wehingen auf der Schwäbischen Alb. Dort hat auch seine musikalische Laufbahn im heimischen Musikverein begonnen. Der 39-jährige Musiker leitete vier Jahre den Musikverein Flötzingen und sieben Jahre den Musikverein Randen.

Er spielt gerne Tuba

Er spielt leidenschaftlich gerne Tuba und spielte schon in verschiedenen Kapellen mit, unter anderem spielte er bei der bekannten Blaskapelle Wilfried Rösch und seinen Böhmischen Freunden die Tuba. Die Baar ist ihm also gut bekannt, stammt doch auch seine Frau vom Randen.

Jetzt wohnt er mit Frau und Kind in Neunkirch im Kanton Schaffhausen und arbeitet in Zürich als Direktor für Bau und Technik.

Im Riedböhringer Musikverein, der in der Oberstufe spielt, hat er sich schon bestens eingelebt. Eppacher ist es wichtig, dass eine Oberstufen-Kapelle jeden Musikstils im Oberstufenformat spielt.

Straßenmarsch eingeübt

So hat er den Musikerinnen und Musikern diesen Sommer einen anspruchsvolleren Straßenmarsch aufgelegt und dafür speziell einige Marschproben abgehalten. Nach der Sommerpause wird mit Hochdruck auf das Jahreskonzert am 23. November geprobt werden, für das Eppacher schon ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat.