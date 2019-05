von Reiner Baltzer

Elf französische Schülerinnen und Schüler aus dem Collége Pavin in Besse et Saint Anastaise sind seit einer Woche im Rahmen eines Schüleraustausches in Blumberg. Es sind Jugendliche aus den 8. und 9. Klassen die zusammen mit ihren Pädagoginnen bereits an drei Tagen am Unterricht in der Realschule, zusammen mit den deutschen Freunden, teilgenommen haben.

Eine Fotorallye durch Blumberg, bei Ausflügen an den Titisee und nach Konstanz lernten sie die Region ein näher kennen. Die offizielle Begrüßung übernahm Bürgermeister Markus Keller. Am Dienstag besuchte die Gruppe die Bäckerei Knöpfle. Begleitet werden die Mädchen und Jungen von der Deutschlehrerin Gaelle Rambert Canton und Candice Bordinat. Die Organisation in der Realschule lag in den Händen von Imke Pena und Kollegin Corinna Meyer. Heute geht es wieder Richtung Heimat. Bild: Reiner Baltzer