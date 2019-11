Auf dem Talübergang Epfenhofen sei Ende Oktober eine Dampflokomotive mit Waggons stundenlang über die Brücke gefahren, und das auch noch ohne Fahrgäste, meldet ein Anwohner aus dem Grubenweg, der sich darüber erbost.

Störung am Sonntag

Er empfinde dies als Störung am Samstag und Sonntag und als Umweltverschmutzung, schreibt er. Hier würden nutzlos Kohle durch die Lokomotive gejagt und Epfenhofen mit Ruß bedeckt. Er glaube nicht, „dass Epfenhofen in den nächsten Jahren so viel Umweltverschmutzung produzieren wird.“

Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, kann den Ärger nachvollziehen und erklärt, es sei nicht die Museumsbahn gewesen. Eine Firma, die so etwas professionell betreibe, habe eine Fotofahrt gebucht mit der großen Schlepptenderlok 502988 vom Verein Wutachtalbahn e.V., die früher auch für die Museumsbahn gefahren sei.

Dampflok fährt auf der Brücke rund 15 Mal hin und her

Und sie sei auf der Brücke rund 15 Mal hin und hergefahren. Sie hätten auf der Strecke auch andere Fotofahrten, die sie selbst organisierten, da fahre der Zug drei bis vier Mal hin und her. Brinkmann versicherte, das nächste Mal würden sie bei entsprechenden Anträgen entsprechend einwirken.